Un inginer român a murit la bordul unei nave, în drum spre China

09:20:21 / 07 Aprilie 2017

termina bai Mihalcioiule

Bai Mihalcioiule mai termina odata cu "NU ERA MEMBRU DE SINDICAT' ca tot timpul bagi placa asta.Ce sa zic ca daca era membru de sindicat nu murea sau nu se imbolnavea,sau nu cadea.Ia zi smechere daca un marinar este neplatit si este intr-o tara care nu are reprezentanta ITF ce se face ?Face ceva pe ea de cotizatie de membru ITF,ca ITF-ul nu are cum sa il ajute.Du-te peste Comanescu GSP unde munca la negru este in floare ca hirtiile alea care se numesc contracte nici macar cit un sul de hirtie igienica nu valoreaza si pune-l sa le dea salariile oamenilor ca ai voie sa te autosesizezi chiar daca oamenii nu vor sa iti ceara ajutorul ca le e frica pentru ca nu mai vad un ban.Esti la curent cu toate ilegalitatile care se fac acolo si totusi tu nu misti un deget in front.Apropo salariile d ela GSP nu sint la nivel ITF de ce nu iei nici o masura?In calitate de reprezentant ITF in Romania ai voie sa faci inspectii privind viata marinarilor la bordul navelor si de ce nu o faci la GSP?Stii ca un ofiter a fost dat afara ca a avut curajul sa-i spuna lui Manea cumnatul lui Comanescu ca hirtia pe care au semnat-o pentru esalonarea salariilolr neplatite este doar pentru a se acoperi Comanescu in fata autoritatii de pavilion?Dumnezeu sa-l odihneasca pe 3-ul mecanic