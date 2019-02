Un instrument pentru a putea pedepsi pe oricine atunci când vor ei

Europarlamentarul PSD Andi Cristea a declarat, joi, pentru MEDIAFAX, că nu acceptă transformarea banilor europeni într-un instrument de control asupra statelor membre cu drepturi depline. El mai spune că dezbaterea de joi din Parlamentul European a fost ”doar o piesă dintr-un puzzle”.

”Am sperat că Parlamentul European să dezbată cât mai raţional acest dosar. Motivul e unul simplu - nu acceptăm să transformăm banii europeni într-un instrument de control asupra Statelor Membre cu drepturi depline. Cred că e periculos să acceptăm intervenţii directe în politică internă a statelor membre, sub orice formă. Dezbaterea din plen mi-a ridicat semne de întrebare - Criteriile pentru acordarea fondurilor europene sunt interpretabile, nu sunt clare şi în loc de o dezbatere pe eficienţa alocărilor financiare, avem doar întrebări la care nu am primit răspuns - definită exactă a statului de drept, cine stabileşte când statul de drept este încălcat - funcţionari, fie ei europeni, organizaţii non guvernamentale, în lipsa judecătorilor Curţii Europene? Nu este acceptabil politic, şi probabil, vom vedea în viitor, nici juridic comunitar, să oferim unor instituţii europene puteri peste acelea prevăzute în TFUE (tratatul de funcţionare al UE). Legislaţia secundară UE nu poate să modifice legislaţia primară, tratatele de funcţionare”, a declarat Andi Cristea.

El a mai spus că dezbaterea de joi e ”doar o piesă dintr-un puzzle”.

”Puzzle-ul arată în felul următor: După ce Marea Britanie iese din UE, dispare cel de-al doilea contributor net la bugetul Uniunii Europene, decii banii europeni vor fi mai puţini. Problemele Uniunii, pe de altă parte, sunt în creştere. Statele membre vestice, influenţe, se confruntă cu provocări structurale - migraţia şi terorismul, care vin din vecinătatea sudică Mediterana, Nordul Africii, Orientul Mijlociu. Nu din est. De aici şi interesul lor legitim că banii europeni să meargă spre sud - spre aceste zone, pentru a gestiona cauzele migraţiei economice. Altfel spus, apariţia elementelor de conditionalitate, fie ele referitoare la respectarea statului de drept sau diverse alte valori, în ceea ce priveşte modul de alocare al banilor europeni reprezintă o naraţiune instituţională corectă, însă, mare atenţie, e doar un pretext ambalat impecabil în termeni de naraţiune, sub care banii europeni care mergeau în est, în interioriul UE către statele beneficiare ale politicii de coeziune, dar şi în vecintatea estică precum Republica Moldova, Ucraina, vor fi din ce în ce mai puţini, pe măsură ce sunt şi vor fi redirecţionaţi către vecinatea sudică. Asta e jocul european, dincolo de povestea de valori şi principii, o spun cu realism - cei puternici care contribuie la bugetul Uniunii Europene de o manieră substanţială vor să facă şi regulile. Cei care sunt beneficiari neţi de fonduri europene sunt trimişi în banca pentru a li se explică regulile. Eu, că europarlamentar român, am datoria să mă bat şi atunci când ştiu că şansele de succes sunt minime”, a mai spus europarlamentarul PSD.

Eurodeputatul PSD Dan Nica a declarat, joi, că proiectul PE care prevede că guvernele ţărilor UE care nu combat eficient fraudele şi actele de corupţie vor risca suspendarea fondurilor comunitare ”este încercarea de a crea un instrument pentru a putea să poată pedepsi pe oricine atunci când vor ei”.



”Este încercarea de a crea un instrument pentru a putea să poată pedepsi pe oricine atunci când vor ei. Ideea e că încălcarea statului de drept este în funcţie de ce credem noi şi când vrem noi. E un raport care nu are nicio legătură cu legislaţia europeană cu Tratatul UE. Ar trebui să ne îngrijoreze pentru că cineva încearcă să creeze nişte instrumente care nu au nicio legătură cu realitatea, obiectivitatea”, a declarat la ANtena 3 liderul europarlamentarilor PSD, Dan Nica.

Guvernele statelor membre ale Uniunii Europene care se implică în afaceri judiciare sau nu combat eficient fraudele şi actele de corupţie vor risca suspendarea fondurilor comunitare, conform unui proiect de rezoluţie aprobat joi de Parlamentul European.

"Asistată de un grup de experţi independenţi, Comisia Europeană va avea sarcina de a depista «deficienţe generalizate în privinţa statului de drept» şi va decide măsuri care ar putea include suspendarea plăţilor efectuate prin bugetul UE sau reducerea prefinanţării", se arată în proiectul aprobat joi de Parlamentul European cu 397 de voturi pentru, 158 împotrivă şi 69 de abţineri.

Planul va fi implementat doar dacă va fi aprobat după negocieri de Parlamentul European şi de Consiliul European.

Imediat ce un stat membru sancţionat va remedia problemele identificate de Comisia Europeană, Parlamentul European şi Consiliul UE pot hotărî deblocarea fondurilor.