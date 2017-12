Un interlop achitat, altul condamnat

Un dosar al interlopilor care fac parte din gruparea „Fraţii”, Eldis Nasurla şi Eugen Manea, acuzaţi de vătămare corporală şi ultraj contra bunelor moravuri şi tulburarea liniştii şi ordinii publice, a ajuns la final, ieri, Judecătoria Constanţa pronunţându-se în acest caz. În vreme ce Nasurla a fost achitat, Manea a primit doi ani cu suspendare sub supraveghere, decizia nefiind definitivă. Potrivit rechizitoriului, în noaptea de 8 spre 9 septembrie 2006, cei doi l-au bătut pe Vasilică Goşman, din gruparea rivală „Spaniolu”, în faţa clubului After Hours, din staţiunea Mamaia. La acel moment, oamenii legii au fost anunţaţi că cele două clanuri rivale au avut mai multe răfuieli, care au culminat cu bătaia din cartierul Tomis Nord, când unul dintre interlopii spanioli, Stilla Sarafu, a ajuns în spital cu mâinile rupte, vinovaţi de tentativa de omor fiind fraţii Mihăiţă şi Traian Vasea şi complicii lor. În dimineaţa zilei de 9 septembrie 2006, o echipă a poliţiei care patrula prin Mamaia a văzut, în dreptul clubului After Hours, trei tineri bătuţi, ale căror haine erau pline de sânge. Vasilică Goşman, Aurelian Boşcăneanu şi Ciprian Ţurcan le-au spus oamenilor legii că au fost atacaţi de Mihăiţă Vasea, Iulian Ursoi, Cristian Marian Gheorghiu, Eldis Nasurla şi Eugen Manea. La finalul anchetei, procurorii i-au trimis în judecată numai pe Eldis Nasurla şi Eugen Manea, iar Vasilică Goşman a fost singurul care a depus plângere împotriva agresorilor.