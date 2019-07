Un jucător important a plecat de la Viitorul la FCSB

Transfer interesant reuşit de FCSB, joi fiind parafată plecarea mijlocaşului Ionuţ Vînă de la FC Viitorul Constanţa. În vârstă de 24 de ani, este un produs al Academiei de Fotbal „Gheorghe Hagi”, jucând şi la echipa Under 19 a clubului italian AS Roma. „Mă bucur pentru că am făcut acest pas şi mă bucur că nea Gigi (n.r. - Becali) are foarte mare încredere în mine. Am un sentiment de părere de rău că plec de acasă. Am avut zece ani foarte frumoşi la Viitorul. Când s-au înţeles cluburile am venit şi eu aici, am negociat şi totul a fost în regulă. Ce să-mi zică Tănase? Nu trebuia mă convingă într-un fel Tănase. Dacă a fost el intermediarul, îi mulţumesc pe această cale”, a declarat Ionuţ Vînă, care a semnat un contract pe cinci ani.

Patronul FCSB, Gigi Becali, a anunţat şi suma plătită pentru Ionuţ Vînă, 750.000 de euro, plus zece la sută în cazul unui eventual transfer, anunţând că îl va aduce la gruparea bucureşteană şi pe portughezul Thierry Moutinho, fost la CFR Cluj. Totodată, Gigi Becali îl mai doreşte pe Salomao, fost la Dinamo Bucureşti.

Clubul FCSB a fost sancţionat de către Comisia de Disciplină şi Etică a Federaţiei Române de Fotbal cu suma de 95.000 de lei, iar Astra Giurgiu cu suma de 75.000 de lei.