Ministrul Justiţiei, Cătălin Predoiu, a declarat, ieri, că în România nu se poate vorbi despre o justiţie europeană atât timp cât există cauze care depăşesc un an până la soluţionarea în prima instanţă. El a spus că Ministerul Justiţiei (MJ) este pregătit să ajute Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) în elaborarea unei politici de resurse umane. Predoiu a adăugat că MJ are mai multe obiective pe acest an, principalul fiind pregătirea sistemului judiciar pentru implementarea noilor coduri fundamentale ale României. „Aceste coduri au conţinut normativ modern, în linie cu conţinutul normativ al unor instrumente similare în plan european şi vor contribui decisiv la schimbarea paradigmei sistemului judiciar şi la îmbunătăţirea raporturilor sociale, economice din societatea noastră. Am în vedere nu numai Codul de Procedură Penală, ci şi Codurile de Procedură Civilă\", a afirmat Predoiu. Potrivit acestuia, cele două Coduri reprezintă un obiectiv asumat de România în raport cu partenerii europeni şi un obiectiv central al Mecanismului de Cooperare şi Verificare (MCV). Ministrul Justiţiei şi-a manifestat speranţa ca în acest an ministerul să lanseze un program de pregătire profesională a magistraţilor în vederea implementării acestor coduri. Predoiu a afirmat că un alt obiectiv al ministerului pe 2011 vizează volumul optim de încărcare a magistraţilor, care, în opinia sa, a fost greşit conceput în mandatul vechiului CSM. El a precizat că şi experţii străini implicaţi în calitate de consultanţi în elaborarea acestui program au criticat modul în care a fost adoptat, în final, de CSM. Tot experţii străini au propus României stabilirea unui volum optim de lucru, considerând că numărul prea mare de cauze de soluţionat într-o şedinţă, duce la scăderea calităţii actului de justiţie. CSM consideră ca fiind rezonabil pentru un judecător să soluţioneze între 10 şi 15 dosare în cursul unei săptămâni. \"Analiza efectuată asupra modului de funcţionare a programului a relevat faptul că a crescut numărul cauzelor soluţionate în primele şase luni ale anului 2010, raportat la aceeaşi perioadă a anului 2009, astfel: judecătorii de la Judecătorii au soluţionat în prima jumătate a anului 2010 un număr de 751.417 dosare, faţă de 570.789 dosare în perioada corespunzătoare anului trecut. La nivelul Tribunalelor au fost soluţionate în primul semestru al anului 2010 un număr de 269.336 dosare în raport cu un număr de 255.630 dosare soluţionate în perioada corespunzătoare a anului trecut (creştere de peste 5%)”, arăta CSM în noiembrie 2010. Un alt obiectiv al MJ este de a sprijini CSM pentru a creşte eficienţa în sistemul judiciar. „Ministerul Justiţiei a elaborat un proiect privind răspunderea magistraţilor. Am încercat să avem un consens cu vechiul CSM pe acest proiect, pentru că este un proiect delicat şi ar trebui să aibă suportul CSM. Nu am reuşit să ajungem la un acord cu vechiul CSM, am reluat discuţiile cu actuala conducere a CSM. Eu cred că în acest an, România va avea cel puţin un proiect trimis în Parlament privind Legea răspunderii magistraţilor, dacă nu chiar o lege, măcar o aprobare din partea Parlamentului. Proiectul este elaborat, vreau să obţin acordul CSM”, a afirmat Predoiu. Predoiu a mai spus că unul din principalele pericole la adresa independenţei justiţiei nu sunt presiunile politice, ci cele venite din interior, din partea unor magistraţi, ale mediului de afaceri şi chiar ale mediilor infracţionale, care pot presa, intimida, ameninţa sau corupe magistraţii.