Un kenyan la Constanţa: Philip Maiyo

În turneul organizat la Constanţa, în echipa bulgară ŢSKA Sofia evoluează şi jucătorul kenyan Philip Maiyo. În vîrstă de 26 de ani, jucătorul african evoluează din vara lui 2007 pentru campioana Bulgariei, contribuind în sezonul trecut la cucerirea titlului de campioană de către sofioţi. Maiyo are 2,00 m înălţime şi evoluează pe postul de universal, atît la ŢSKA Sofia, cît şi la echipa naţională a Kenyei. „Am decis să joc în Bulgaria pentru că doream să evoluez în Europa, unde se practică un volei bun, la standarde înalte. Am fost primit foarte bine la Sofia, mă simt bine acolo şi sper la evoluţii cît mai bune ale echipei noastre în viitoarea ediţie a Ligii Campionilor”, a declarat Maiyo, care în sezonul 2006-2007 a evoluat în Japonia, primul său transfer în afara ţării natale. „Sînt prima oară în România, nu am apucat să văd prea multe, dar mi se pare o ţară frumoasă, cu oameni amabili şi primitori. Nu ştiu mare lucru despre echipele care joacă în turneul de la Constanţa, dar toate sînt valoroase şi sînt convins că vor fi meciuri de nivel înalt. Noi nu am început prea bine, am pierdut în faţa slovenilor şi turcilor, dar sîntem încă la începutul pregătirilor. Se joacă la un nivel bun şi sper să putem face faţă”, a încheiat voleibalistul kenyan.