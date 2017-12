Un lac subteran din Antarctica ar putea conţine dovezi despre viaţa pe Marte

Aflat la aproape trei kilometri sub gheţurile Antarcticii, un lac subteran ar putea conţine forme de viaţă necunoscute încă pămîntenilor. Existenţa acestor mici forme de viaţă ar putea scoate la lumină modalitatea în care se dezvoltă viaţa în mediile îngheţate, inclusiv pe Marte, susţin cercetătorii. Oamenii de ştiinţă britanici speră ca cercetarea apei acestui lac să ofere indicii importante despre nivelul mărilor şi schimbările climatice. Autorităţile britanice au fost de acord să finaţeze acest proiect şi au acordat deja şase milioane de lire sterline unei echipe formate din cercetători ai universităţilor din Bristol şi Edinburgh. În următorii cinci ani, cercetătorii vor încerca să dezvolte tehnologia necesară proiectului. În anul 2013, aceştia speră să poată face rost de mostrele de apă de care au nevoie pentru a descoperi forme de viaţă nemaivăzute pe Pămînt. În plus, aceştia vor să colecteze sedimente de pe fundul lacului, pentru a cerceta felul în care climatul s-a schimbat de-a lungul timpului. ”Sîntem foarte încîntaţi de ideea de a descoperi ce se află în acel lac subteran. Dacă, într-adevăr, există forme de viaţă, forme sub gheaţă, înseamnă că şi pe alte planete cu medii similare există viaţă”, a declarat profesorul Martyn Tranter de la Universitatea din Bristol.