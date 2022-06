Un last minute în Antalya, distracția care te cheamă să i te alături!

Uneori, deciziile spontane se dovedesc a fi cele mai bune și tot acestea se lasă cu multă distracție și amintiri de neuitat. Această regulă se dovedește adevărată și în cazul vacanțelor last minute, datorită cărora te poți bucura de cele mai frumoase sejururi, totul cu un buget minim.

Spre exemplu, agenția Komsi Travel ți-a pregătit numeroase propuneri de oferte last minute, prin intermediul cărora te poți caza în resorturi de 4 sau 5 stele și poți descoperi cultura minunată a unor țări precum Turcia, Egipt, Grecia și multe altele. În general, aceste oferte devin disponibile între 6 luni și 6 săptămâni înainte de data plecării.

În cele ce urmează, vei descoperi mai multe despre un last minute Antalya, orașul turcesc în care nu vei avea timp să te plictisești. Așadar, iată ce surprize te așteaptă într-o astfel de vacanță!

1. Ajungi într-una dintre cele mai însorite regiuni turcești

Fiind o țară de dimensiuni mari, climatul Turciei diferă de la o zonă la altă. Totuși, un last minute în Antalya te va aduce într-un dintre cele mai călduroase regiuni, în care se spune că soarele strălucește 300 de zile pe an. Astfel, indiferent de perioada din an în care ajungi aici, ai cele mai mari șanse să prinzi vreme frumoasă.

2. Explorezi cele mai frumoase plaje din Turcia

Cei care adoră plaja și peisajele maritime vor simți ca sunt în Paradis când ajung în Antalya. Coasta de aici se întinde pe aproximativ 600 de kilometri, unde vei descoperi cele mai frumoase plaje, orașe pe malul mării și multe altele.

3. Vei fi cucerit de viața de noapte

După o zi de relaxare pe plajă, te poți pregăti de petrecere pentru că viața de noapte din Antalya este cu adevărat impresionantă. Rezervă un last minute în Antalya și vei putea să petreci în cluburi, baruri și discoteci, ori te vei putea relaxa pe o terasă plină de felinare, unde atmosfera este intimă și romantică.

4. Savurezi cea mai bună mâncare locală

Bucătăria turcească nu te va dezamăgi. Deși toată lumea îndrăgește mâncarea din Turcia, în Antalya ai ocazia să încerci preparate locale precum sac kavurma (tigaie picantă cu miel) sau Tandir kebab (friptură din mușchi de vită sau de oaie). La desert, poți savura în voie delicioasa cafea turcească și baclava după pofta inimii!

5. Un loc plin de istorie și cultură

Un last minute în Antalya nu înseamnă doar relaxare la soare și petreceri neîntreupte. O excursie aici îți oferă ocazia să îți îmbogățești cultura generală vizitând numeroase atracții turistice și situri istorice.

Printre obiectivele pe care nu le poți rata se numără ruinele antice Aspendos, Phaselis, Myra, Kekova, turnul roșu din Alanya și multe altele. La fel de faimos este și vechiul oraș Kaleici, unde poți admira casele și moscheile construite în vremea Imperiului Otoman.

6. Distracția e la ea acasă!

Pentru cei pasionați de aventură, Antalya pare a fi raiul pe pământ. Aici se pot practica numeroase sporturi, precum parapantism, parasailing și multe altele. De asemenea, poți petrece o zi în parcurile acvatice ori poți urca cu telegondola pe Muntele Tahtali.

Fii spontan și rezervă un last minute Antalya! Aceasta va fi o decizie pe care nu o vei regreta niciodată, iar vacanța petrecută în orașul turcesc va fi una dintre amintirile tale preferate!