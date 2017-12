Un leu apatic

Cotaţiile monedei naţionale au înregistrat fluctuaţii reduse în prima parte a şedinţei interbancare de ieri, astfel că referinţa publicată de Banca Naţională a României (BNR) a fost de 4,4537 lei/euro, cu doar 0,15 bani mai jos faţă de vineri. În acelaşi timp, cursul leu/franc elveţian a crescut nesemnificativ, de la 3,6437 la 3,6486 unităţi. La debutul şedinţei, euro a fost tranzacţionat la 4,4530 lei, foarte uşor sub nivelurile de vineri. Ulterior, cursul a fluctuat uşor sub 4,4550 lei. Potrivit dealerilor, incertitudinea dinaintea concluziilor de mâine ale sedinţei de politică monetară din SUA ar putea menţine cursul într-un interval îngust. Fluctuaţii foarte uşoare în raport cu euro au fost înregistrate şi de forint şi zlot. Tot ieri, dobânzile afişate de băncile comerciale pentru plasamentele în lei la 24 de ore au scăzut uşor, de la 0,85 - 1,35% la 0,79 - 1,29% pe an.