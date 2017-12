Un loc liber pe piaţă

Grupul britanic de presă Daily Mail & General Trust (DMGT) nu a publicat niciun articol bazat pe mesaje interceptate ilegal, a declarat directorul executiv al trustului, Martin Morgan, în contextul în care rivalii de la News Corp se confruntă cu o criză a ascultărilor telefonice ilegale practicate de tabloidul „The News of the World”, închis recent. Martin Morgan a anunţat că DMGT ia în considerare lansarea propriului tabloid de duminică pentru marele public pentru a acoperi golul lăsat pe piaţă de „The News of the World” şi că trustul a înregistrat o creştere a vânzărilor la publicaţia „Mail on Sunday”.

Directorul de finanţe Stephen Daintith, fost CFO al operaţiunilor din Marea Britanie ale News Corp, a anunţat că „Mail on Sunday” şi-a ridicat tirajul cu circa 500.000 de exemplare de la închiderea „The News of the World”, creştere la care a contribuit şi reducerea preţului. Tirajul său a crescut la circa 2,4 milioane de exemplare de la 1,9 milioane, comparativ cele de 2,7 milioane de exemplare pe care le vindea publicaţiei „The News of the World” înainte de a fi închis în urmă cu două săptămâni.