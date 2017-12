Un lungmetraj cu neonazişti, răzbunări şi kurzi - propunerea Germaniei la Oscarul pentru film străin

Cel mai recent lungmetraj regizat de cineastul german de origine turcă Fatih Akin, thrillerul "Aus dem Nichts" ("In the Fade"), despre o femeie care încearcă să răzbune moartea soțului ei kurd și a fiului lor într-un atac cu bombă inspirat din terorismul neonazist, reprezintă propunerea Germaniei pentru o nominalizare la categoria "Cel mai bun film într-o limbă straină" la premiile Oscar din 2018, informează DPA. "Azi este ziua mea de naștere și acesta este un foarte frumos cadou aniversar", a declarat Fatih Akin, care a împlinit vârsta de 44 de ani, în urma anunțului făcut de un juriu independent însărcinat cu alegerea dintr-un total de 11 pelicule a filmului care va reprezenta Germania la Oscarurile de anul viitor.

Actrița germană Diane Kruger a câștigat la Festivalul de la Cannes premiul de interpretare feminină, în luna mai, pentru evoluția sa din filmul lui Fatih Akin, în care joacă rolul unei mame care nu reușește să se împace cu ideea morții familiei sale, pe fundalul unei anchete defectuoase a Poliției germane în urma atacului cu bombă.

Academia de film americană (US Academy of Motion Picture Arts and Sciences - AMPAS) va decide în lunile următoare dacă pelicula lui Akin se va regăsi în rândul celor cinci lungmetraje care vor fi nominalizate la premiul Oscar pentru cel mai bun film străin, ce va fi atribuit la cea de-a 90-a gală Oscar, pe 4 martie 2018.

Fatih Akin s-a inspirat în realizarea acestui film din dezvăluirile apărute în presa națională potrivit cărora o grupare teroristă germană de extremă dreaptă, National Socialist Underground (NSU), a ucis nouă imigranți, în principal turci, în Germania, între anii 2000 și 2007. "Acest film este felul meu personal de a mă împăca cu emoțiile declanșate de fenomenul NSU", a declarat regizorul Fatih Akin pentru DPA cu ocazia prezentării peliculei sale la Cannes, în luna mai, adăugând că ancheta defectuoasă realizată de Poliția germană ce a vizat acel dosar a fost "un scandal".

Cu o acțiune plasată în orașul natal al regizorului, Hamburg, filmul "Aus dem Nichts" prezintă paralele puternice cu ancheta ce a vizat gruparea NSU, care este bănuită că ar fi responsabilă și cu detonarea a două bombe în două cartiere cu populație majoritar turcă din orașul Koln. "M-am născut și am crescut în această țară. Este și țara mea. Cu toate acestea, există oameni care vor ca eu să mor, pur și simplu pentru că părinții mei provin dintr-o altă cultură sau pentru că eu arăt așa cum arăt", a declarat regizorul.

Beate Zschaepe, despre care se spune că ar fi ultimul membru activ din NSU, este judecată în prezent la Munchen în calitate de complice al crimelor comise de această grupare teroristă. Printre celelalte capete de acuzare se numără și provocarea voluntară a unor incendii. La fel ca familiile victimelor făcute de NSU, personajul mamei din filmul lui Fatih Akin, Katja, se confruntă cu suspecții din cazul asasinării familiei sale - un cuplu de tineri dintr-o grupare neonazistă - într-o sală de tribunal, în timpul procesului intentat acestora. Însă Fatih Akin crede că adevăratul scandal din jurul NSU constă în faptul că Poliția și mass-media din Germania au crezut că acele crime au fost rezultatul unor infractori de drept comun sau al mafiei imigranților, înainte de a face în cele din urmă legătura dintre asasinate și o grupare neonazistă. Această temă reprezintă o parte din intriga filmului "Aus dem Nichts". "Acest lucru înseamnă că victimele au fost acuzate că erau infractori și au fost considerate suspecte timp de aproape un deceniu: asta e rasism!", a adăugat regizorul german.

Până în prezent, patru pelicule germane au câștigat premiul Oscar pentru cel bun film străin, unul dintre cele mai râvnite trofee atribuite în industria cinematografică mondială. Cele patru filme germane care s-au impus la Oscaruri sunt "The Tin Drum" (1979), de Volker Schloendorff, "Mephisto" (coproducție RFG - Austria - Ungaria, 1981), de Istvan Szabo, "Nowhere in Africa" (2003), de Caroline Links, și "Das Leben der Anderen" (2007), de Florian Henckel von Donnersmarck. "Aus dem Nichts" a fost lansat la 13 ani după ce Fatih Akin a devenit cunoscut și apreciat pe plan internațional, câștigând principalul trofeu decernat la Berlinală, Ursul de Aur, cu filmul "Gegen die Wand". De atunci, cineastul german a regizat alte șapte lungmetraje bine primite de public și de criticii de specialitate.