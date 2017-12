Un maestru constănţean al paraşutismului a căzut de la 70 de metri

Şi-au făcut din hobby o meserie şi trăiesc în fiecare zi senzaţii tari în această activitate complexă, care te ajută să-ţi depăşeşti limitele şi care te învaţă să trăieşti fiecare clipă a vieţii la intensitate maximă, paraşutismul. Pasionaţii din domeniu spun că nu este nici măcar periculos atât timp cât respecţi regulile jocului. Din păcate, tragedia care a avut loc duminică pe Aerodromul Clinceni s-a petrecut pentru că un paraşutist nu a respectat aceste reguli. Doi oameni au murit, Daniel Floroiu şi Andreea Nica, iar un al treilea, constănţeanul Adrian Constandache, se află la Terapie Intensivă. Daniel Floroiu, un împătimit al paraşutismului, abia îşi luase licenţa de zbor. Andreea Nica a fost handbalistă la CSU Neptun şi era considerată urmaşa Luminiţei Huţupan, cel mai bun portar al României din toate timpurile. Adrian Constandache, care a scris istorie în paraşutism, având la activ peste 4.000 de salturi, a mărturisit, în exclusivitate pentru „Telegraf“, „că simte că renaşte după fiecare salt reuşit”. Asta îi dorim şi noi lui Adrian: să renască şi de această dată!

Tragedia s-a produs în aer, unde, potrivit unor surse din poliţie, Daniel Floroiu, în vârstă de 49 de ani, din Galaţi, cu aproximativ 100 de salturi la activ, ar fi grăbit momentul săriturii şi s-ar fi ciocnit în aer de ceilalți doi. El a murit la impactul cu solul. Daniel Floroiu era un împătimit al paraşutismului, el luându-şi licenţa chiar în acest an. „Am reuşit fenomenala performanţă de a obţine licenţa de paraşutist sportiv USPA!! N-aş fi reuşit fără ajutorul unor oameni excepţionali cărora le rămân profund îndatorat şi sper prieten forever: lui Tony care m-a corupt vara asta la Tuzla, lui Adrian care m-a zvârlit din avion prima oară şi apoi s-a învrednicit să-mi predea şi ABC-ul meseriei (…). Tuturor le mulţumesc din suflet! Blue skies and smooth landings everybody!”, a scris el pe Facebook, la 11 mai 2015.

Andreea Nica, în vârstă de 27 de ani, aflată la prima ei experienţă de acest gen şi care sărise în tandem cu instructorul Adrian Constandache, de 43 de ani, a decedat şi ea la spital. Andreea Nica era portar la echipa de handbal feminin CSM Unirea Slobozia şi, în 2013, a venit la Constanţa, la CSU Neptun, unde activitatea ei a fost extrem de bine apreciată, mulţi considerând-o urmaşa Luminiţei Huţupan, cel mai bun portar al României din toate timpurile.

Fostul ei antrenor, Ion Crăciun, a primit siderat vestea: „Am văzut ştirea, dar nu am ştiut că vorbeau despre ea. Era un copil foarte bun, inteligent, terminase Facultatea de Psihologie. A jucat la noi doar câteva etape, apoi s-a întors acasă, la Slobozia, deoarece nu s-a acomodat. Este şocant dacă stau să mă gândesc cum o întrebau colegele ei dacă nu-i este frică să sară şi ea spunea: „ce ţi-e scrisîn frunte ţi-e pus”.

Despre Andreea Nica vobeşte şi Andreea Enescu, căpitan CSU „Neptun” Constanța: „Era un super-om, o persoană matură, ambițioasă, optimistă. Am avut destule discuții cu ea și am observat că în toate găsea o rezolvare. Pentru noi a fost un șoc enorm ceea ce s-a întâmplat. Vreau să transmit sincere condoleanțe familiei, prietenilor și colegilor din echipă. Chiar îmi pare rău pentru tot ce s-a întâmplat.”

Timişorean la origine, Adrian s-a stabilit la Constanţa, unde lucrează la Regional Air Services, alături de soţia sa, Cristina. Are o experienţă absolut impresionantă în acest domeniu, cu peste 4.000 de salturi la activ. Adrian Constandache este cunoscut publicului cititor al ziarului „Telegraf“. În martie 2013, împreună cu soţia sa, a acordat un amplu interviu ziarului nostru, în care au vorbit despre ce înseamnă frumuseţea de a sări cu paraşuta şi cât de importantă este respectarea regulilor. Şi Cristina, şi Adrian sunt instructori de paraşutism, cu mii de salturi la activ. Adrian este instructor pentru salt în tandem şi instructor AFF (Accelerated freefall). ”Sunt strict specializat pe partea de instrucţie. Mă număr printre primii români care au scris un manual de paraşutism, fiind şi primul care a deschis drumul activităţii private de instructaj în paraşutism în România”, a declarat Adrian pentru „Telegraf“. În acest context, Cristina Mitchievici, purtătorul de cuvânt alRegional Air Services, a declarat, pentru „Telegraf“: “Atunci când nu avea salturi la noi, mergea, ca invitat, la Clinceni, pentru TNT Brothers. Am primit foarte greu această veste. Situaţia este cu atât mai complicată cu cât are şi doi copii, un băieţel în clasa întâi şi unul de doar câteva luni. Stăm cu toţii cu sufletul la gură şi ne rugăm pentru sănătatea lui”.

“Eu, prin natura a ceea ce fac, ţinând cont că fac şi nişte salturi mai speciale, am fost nevoit să deschid de 11 ori paraşuta de rezervă. Am avut situaţii în care am ajuns să deschid foarte jos paraşuta. Vorbind de situaţii extreme, am deschis undeva la 150 de metri, în condiţiile în care deschiderea paraşutei oriunde sub 600 de metri este foarte riscantă (ţinând cont că şi eu, şi soţia suntem piloţi de încercare echipament de zbor). Doza de pericol este foarte mare, dar încercăm s-o diminuăm cu o pregătire atentă şi să acordăm o atenţie deosebită situaţiilor speciale”, a declarat Adrian, care ne-a mărturisit că simte că renaşte după fiecare salt reuşit. Asta îi dorim şi noi lui Adrian: să renască şi de această dată!

Potrivit secretarului de stat în MAI, dr. Raed Arafat, este pentru prima oară în România când are loc o astfel de tragedie. Accidentul este cercetat sub coordonarea procurorilor Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București.

