Un magazin din Toulouse refuză clienţii români

O CLIENTELĂ CU PROBLEME Ziarul “L\'Humanite”, a publicat, în ediţia de marţi, un lung reportaj realizat în oraşul Toulouse. La periferia acestuia se află un supermarket hard discount Lidl, care refuză să le mai vândă produse românilor, şi asta de un an de zile. Magazinul Lidl, de la periferia oraşului Toulouse, refuză sistematic să le mai vândă ceva românilor care locuiesc în apropiere, într-o serie de barăci din lemn şi tablă aliniate de-a lungul şoselei de centură a localităţii. O politică discriminatorie, care durează de un an de zile, dar pe care responsabilul magazinului, intervievat de “L\'Humanite”, şi-o asumă fără probleme. Motivul invocat este că, acum un an de zile, zona din jurul supermarketului destinat unei clientele foarte modeste era cunoscută pentru violenţele şi furturile care se petreceau acolo.

APATIE JURIDICĂ Magazinul Lidl era cel care înregistra cele mai mari pierderi neexplicate din toată regiunea de sud-vest a Franţei, spune acelaşi director de magazin. Personalul magazinului a primit ordin verbal să nu-i mai primească pe românii care locuiesc în tabăra învecinată, acuzaţi că ar fi la originea furturilor. Unul dintre casieri, care a fost recalcitrant, a fost pus la punct imediat de direcţiune. O direcţiune care spune că nu are nimic cu restul românilor, ci doar cu cei de acolo, chiar şi cu cei care n-au fost prinşi furând. Este un refuz de vânzare teoretic interzis prin lege. Justiţia nu a făcut însă nimic de un an de zile, deplânge în încheiere ziaristul de la “L\'Humanite”.

Pe 16 aprilie 2010, Jonathan Lambert, un cunoscut umorist francez, a interpretat “salutul românesc” în cadrul emisiunii emisiunii “On n\'est pas couches”, transmisă de postul de televiziune France 2, la o oră de maximă audienţă. Privirea umilă, palma întinsă şi tonul rugător au fost elementele prin care Lambert a ilustrat salutul românesc. Gestul francezului a generat dezbateri aprinse în rândul opiniei publice din cele două ţări.