Un maghiar care iubeşte România

Minunea minunilor. Am trăit s-o vedem şi p-asta. Sunt şi unguri în ţara asta care simt şi trăiesc româneşte, dincolo de divergenţele etnice. Lugojanul Ştefan Hodi, în vârstă de 45 de ani, încearcă, de peste 20 de ani, să-şi arate într-un fel inedit dragostea faţă de România. Deşi are origini maghiare, Hodi vrea să demonstreze că e un adevărat român, promovând tricolorul prin tururi pe bicicletă prin ţară. Anul acesta a ajuns, de 1 Decembrie, cu bicicleta la Alba Iulia. Ştefan Hodi a străbătut pe bicicletă, pe care a împodobit-o cu steaguri tricolore, special pentru Ziua Naţională a României, aproximativ 170 de kilometri, deşi temperaturile au scăzut în această perioadă aproape de zero grade. Bărbatul spune că iubeşte România şi îşi arată dragostea de ţară prin pasiunea de-o viaţă: ciclismul, explicând că este pentru a opta oară când vine la Alba Iulia, de 1 Decembrie, pe bicicletă. „Mă consider patriot, naţionalist în sensul bun al cuvântului”, spune Ştefan Hodi. (T.I.)