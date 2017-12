Un material despre DJ-ul român Cornel Chiriac, cîştigător la Prix Europa 2009

Producţia “Lost in Music - The Cornel Chiriac Story”, realizată de postul de radio german ARD/Südwestrundfunk, a cîştigat premiul pentru cel mai bun documentar radio european la gala festivalului media Prix Europa 2009, care a avut loc la Berlin, sîmbătă. În cadrul galei de premiere a festivalului Prix Europa, ce a avut loc la Haus des Rundfunks din Berlin, 13 producţii media au primit cîte un trofeu Taurus şi un cec în valoare de 6.000 de euro. În competiţie au fost nominalizate 231 de producţii media, din 35 de ţări.

La categoria Televiziune, secţiunea TV Fiction, premiul pentru cel mai bun program de ficţiune al anului 2009 a fost atribuit televiziunii ARTE Franţa pentru lungmetrajul “La journée de la jupe / Skirt Day”, cu Isabelle Adjani în rolul principal. Un premiu special a fost acordat la această secţiune celui mai bun episod al unui serial pentru show-ul britanic “Occupation”, înscris în competiţie de compania Kudos Film and TV. Cel mai bun documentar TV al anului 2009 a fost desemnat “Chemia / Chemo”, o producţie poloneză care prezintă viaţa persoanelor care fac chimioterapie. Documentarul a fost înscris în concurs de compania Telewizja Polska - TVP SA. Tot la secţiunea Documentar, un premiu special pentru cel mai bun documentar regional / local / cu buget mic al anului 2009 a fost acordat producţiei “Until the Next Resurrection” din Rusia. Cea mai bună emisiune informativă a anului 2009 este Tegenlicht (episodul “Lockerbie”), o producţie norvegiană a televiziunii Nederlandse Publieke Omrope - NPO, în timp ce emisiunea “Anstoss in Teheran / Football under Cover”, realizată înb coproducţie de televiziunea germană Rundfunk Berlin Brandenburg cu ARTE a cîştigat premiul pentru cel mai bun program TV multicultural al anului 2009.

Premiul pentru cel mai bun scenariu TV de debut a fost acordat emisiunii franceze “Garcon manqué / Tomboy” a televiziunii France 2, în timp ce la categoria Languages through Lenses, premiul pentru cel mai bun videoclip studenţesc pe tema multilingvismului a fost acordat producţiei “Hybridus linguaflorum”, înscrisă în concurs de Academia de Arte din Helsinki, Finlanda. Premiul publicului la categoria Languages through Lenses a fost acordat producţiei “Worldomino”, înscrisă în concurs de Kocaeli Universitesi Guzel Sanatlar Fakultesi, Istanbul, Turcia.

La categoria Radio, secţiunea Documentar radio, premiul pentru cel mai bun documentar european radio a fost acordat producţiei germane “Lost in Music. The Cornel Chiriac Story”, înscrisă în concurs de postul radio ARD/ Südwestrundfunk. Cornel Chiriac a fost un cunoscut realizator de emisiuni muzicale radio în anii \'60, care a lucrat şi la Radio Europa Liberă. Premiul special la secţiunea Documentar radio a fost acordat producţiei irlandeze “Mighty Mac”, a postului Radió Telefís Éireann - RTÉ. Producţia “Ik Zal Het U Vertellen / I Will Tell You”, înscrisă în concurs de Erasmus Hogeschool Brussel Departement Rits, a cîştigat premiul pentru cel mai bun spectacol radiofonic european. Premiul special al acestei secţiuni, pentru cel mai bun episod al unui serial radiofonic, a fost acordat producţiei norvegiene “Trollspeilet 1:5 / Twisted Mirror”, înscrisă în concurs de Norwegian Broadcasting Corporation.

Ziua Radio a Culturilor Europene, eveniment ajuns la a patra ediţie, care se derulează în cadrul Prix Europa şi este realizat în cooperare cu European Broadcasting Union (EBU), s-a desfăşurat, anul acesta, sub patronajul lui Leonard Orban, comisarul european pentru multilingvism. Prix Europa este un eveniment susţinut de Prix Europa Alliance, format din 25 de radiodifuzori din Europa de Est şi Occidentală, precum şi de mai multe instituţii europene şi Landul Berlin & Brandenburg.