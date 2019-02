Un medic a refuzat să consulte pentru că 15.000 de lei sunt un salariu prea mic

21:34:09 / 29 Ianuarie 2019

Pentru Numarul 4

Exemple: "15.000 de lei sunt prea putin." "15.000 de lei sunt bani buni." "15.000 de lei sunt un venit bun." "15.000 de lei sunt un salariu prea mic." Se numeste acordul subiectului cu predicatul! "15.000" constituie subiectul! "Sunt" constituie predicatul. Deci, in toate exemplele mele antementionate, propozitiile sunt corect redactate! Inclusiv in cazul celui care a scris acest articol. A doua greseala: "Medicul ar fi scris...". Da, este o mica omisiune. Omul a omis cuvantul "fi". Nu este un dezacord sau o gafa de om prost sau analfabet. Este o omisiune din neatentie. Nu are legatura cu gradul de alfabetizare a individului. Astfel incat, pe viitor, cand vrei sa te umfli in pene si sa te dai mare literat, cauta sa pui la punct pe altii in cunostinta de cauza. Altfel, cazi in penibil! Asa cum s-a intamplat cu boul de Tariceanu, care a vrut sa le dea o lectie tinerilor contemporani, indemnandu-i sa puna mana pe carte. Nu zic ca nu are dreptate. Dar mustrarea trebuie sa vina din partea unui tip meritoriu, nu a unui repetent si agramat (vezi momentele in care nu stie sa foloseasca acuzativul "pe care"). Trist si cazul tau, trist si cazul lui Tariceanu.