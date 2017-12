Un medic francez găzduieşte 50 de rromi români

Un medic generalist din Roubaix, în nordul Franţei, Christophe Lamarre, găzduieşte, într-o clădire care îi aparţine, aproximativ 50 de rromi români evacuaţi de autorităţi dintr-o tabără, în urmă cu trei săptămâni, relatează ”La Voix du Nord”. ”Când tabăra a fost evacuată, nu am rezistat, am mers să îi văd, la ora prânzului, deoarece ştiam că unii sunt într-o stare de sănătate proastă”, povesteşte Christophe Lamarre, care a întâlnit una dintre aceste familii pe trotuar, unde intenţiona să îşi petreacă noaptea, pe nişte cartoane. ”Mama avea o formă gravă de poliartrită şi, rămânând afară, risca să se aleagă cu articulaţiile blocate”, povesteşte el. Medicul a telefonat peste tot, dar fără să găsească vreo soluţie pentru găzduirea acestor persoane. Atunci şi-a amintit de fostul său cabinet medical, unde a lucrat în perioada 2001-2007, în prezent un imobil dezafectat al cărui proprietar este, şi a decis să găzduiască acolo această familie de şase persoane. Apoi a urmat o altă familie, care are un copil de cinci ani tetraplegic, Pavel, ce urma să se întoarcă în stradă după două săptămâni la hotel plătite de prefectură. ”Le-am cerut să nu spună nimic, să rămână în clădire şi să fie discreţi”, povesteşte medicul. Dar duminică, 29 septembrie, alertaţi de un zvon că... un medic din Roubaix le dă apartamente rromilor, aproape 200 de rromi au venit din toată zona Lille. ”Am văzut venind din Lille indivizi cu căruţuri, cu tot bagajul, televizor, saltele, s-a creat foarte rapid o revoltă în faţa clădirii, vecinii furioşi ameninţând să arunce cu benzină pe acoperiş şi să îi dea foc. Poliţia municipală a fost nevoită să intervină. Eram depăşit”, recunoaşte, în prezent, Christophe Lamarre.

Ajutat de Liga pentru Drepturile Omului din Roubaix şi de asociaţia Areas, doctorul a triat ocupanţii. ”În mare, i-am păstrat pe cei care erau deja în Roubaix, care aveau copiii la şcoală aici sau probleme de sănătate. Am păstrat femeile însărcinate, de asemenea”, povesteşte el. În prezent sunt aproximativ zece familii, respectiv 50 de persoane. La intrarea în clădire, un prieten algerian, Yahia, joacă rolul de portar şi paznic. El doarme acolo, în vechea sală de aşteptare, şi încearcă să filtreze intrările în clădire. În interiorul clădirii, care are încălzire, electricitate, instalaţii sanitare şi apă curentă, nu este un lux. În fiecare cameră locuiesc cel puţin două familii. Mobilierul este improvizat, recuperat de la lucrurile aruncate. Cei mai norocoşi au o canapea şi cei mai cocheţi au agăţat pe pereţi tablouri învechite pe care locuitorii din Roubaix le-au aruncat. Acest imobil este însă o soluţie temporară. Între timp, medicul este cel care le plăteşte apa, căldura şi curentul electric. ”Mi-am făcut doar datoria de medic. Eu am depus jurământul de a îngriji oamenii, de a nu-i abandona. Nu pot să îi părăsesc fără o soluţie, este contractul meu cu pacienţii mei”, explică el.

CONDAMNARE LA CEDO Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) a condamnat, ieri, Franţa pentru dispunerea expulzării în 2004 a unei tabere de nomazi, fără să fie, se pare, o măsură necesară şi fără să le propună acestora soluţii satisfăcătoare de mutare în alte locuinţe. Cazul, privind o procedură de expulzare care până la urmă nu a fost pusă în aplicare, la Herblay (Val d'Oise), a fost deschis după ce 26 de nomazi şi asociaţia ATD Quart Monde au depus plângere. În pofida faptului că procedura de expulzare intentată în 2004 împotriva acestor familii de cetăţeni francezi, care au staţionat în caravană, nu a fost pusă în aplicare, ele sunt vizate în continuare de punerea acesteia în aplicare, iar autorităţile au acordat preponderent atenţie planului de folosinţă a terenului, fără să avanseze vreo explicaţie sau argument cu privire la necesitatea expulzării, a apreciat Curtea. Guvernul francez şi reclamanţii dispun de un termen de trei luni pentru a contesta, eventual, această decizie.