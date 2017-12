Un membru al echipajului a sfătuit pasagerii să își arunce drogurile la toaletă

Compania aeriană australiană Jetstar își cere scuze după ce un membru al echipajului le-a spus pasagerilor, care se întorceau de la un festival de muzică, să arunce drogurile ilegale la toaletă deoarece urma să aibă loc o inspecție. Sfatul a cauzat un val de deplasări la baie, membrul echipajului primind mulțumiri de la pasageri, scrie The Telegraph. Avionul zbura din Coasta de Azur la Sydney și a avut un număr mare de pasageri, care au participat la festivalul Splendour in the Grass din Byron Bay. Stewardesa a anunțat ca ofițeri de carantina si caini dresati asteptau la terminalul de la Sydney si i-a sfătuit pe pasageri să arunce la toaletă "tot ce nu ar trebui sa aibă la ei". Jetstar, un operator de transport low-cost, deținut de Qantas, compania aeriană națională din Australia, a transmis un comunicat în care și-a cerut scuze pasagerilor și a spus că stewardesa va fi mustrată pentru anunțul "prost formulat". "Cuvintele membrului echipajului au fost prost alese și sunt în mod clar în contradicție cu standardele profesionale pe care le așteptăm de la echipa noastră", se arată în comunicat. Unul din pasagerii cursei a declarat că după anunțul stewardesei mai multe persoane s-au ridicat subit și au mers la toaletă, având lucruri în mână. "Am fost șocat. De ce trebuie să le spui oamenilor despre asta? Dacă au ceva ilegal la ei, lasă-i sa fie prinși". Cu toate acestea, unii pasageri și-au exprimat recunoștința față de gestul stewardesei: "Mulțumim pentru că îți pasă de pasagerii Splendour", a scris o persoană pe pagina de Facebook a companiei aeriene.

"Sper ca acest membru al echipajului va fi promovat", a scris un alt pasager.