Un miliard de turişti în 2012

Numărul turiştilor în lume a trecut, pentru prima dată în 2012, de un miliard, în creştere cu 4% într-un an, în pofida unui context generalizat de instabilitate economică, a anunţat, ieri, Organizaţia Mondială a Turismului (OMT), cu sediul la Madrid. Pentru 2013, tendinţa în creştere ar urma să se menţină într-un ritm uşor mai modest, cu sosiri de turişti în progresie de la 3% la 4%. Pe termen lung, OMT prevede o creştere în medie cu 3,8% a numărului de turişti pe an, între 2010 şi 2020, apoi peste 1,8 miliarde de turişti în 2030. ”Pentru prima dată am trecut de bara de un miliard de turişti în lume. Suntem mai sus de 1,035 miliarde. Este vorba de un număr cu 39 de milioane de turişti internaţionali mai mare decât în 2011”, a subliniat secretarul general al OMT, Taleb Rifai, în faţa presei.

După ce a scăzut cu 3,9% în 2009, numărul turiştilor în lume a crescut cu 6,6% în 2010, apoi a progresat cu 5% în 2011. Ca şi în 2012, regiunile Asia şi Pacific ar urma să conducă în top şi în acest an, cu o creştere de 5%, urmate de Africa, cu 6%, America, cu 4% şi Europa, cu 3%. În schimb, Orientul Mijlociu, zguduit de conflicte sau de situaţii incerte precum cele din Siria, Egipt şi Liban, ar putea suferi o scădere de până la 5%.