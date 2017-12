Un milion de asigurări false la Omniasig

11:22:36 / 15 Mai 2014

Ptr.nr.4 Oare asa sa fie?

Am citit cu un "real interes" elucubratiile istorice ale asa numitului Tomitanul si am ajuns, inca o data, la concluzia cat este de adevarata maxima lui A.Eistein care spune ca "Doua lucruri sunt infinite in lumea asta: universul si prostia umana .........".Ai facut o mare descoperire: o pata alba in istoria romanilor. Trimite repede chestia asta la Academia Romana, poate devii "celebru"!!! In rest, baga-ti piciorele in apa rece si ...burta pe carte, ca esti mai mult decat praf.