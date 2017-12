Un milion de SMS-uri pe zi, timp de un an, în cadrul unei campanii împotriva HIV

Un milion de SMS-uri gratuite vor fi trimise zilnic, timp de un an, în Africa de Sud, în cadrul unei campanii de creştere a gradului de conştientizare privind virusul HIV şi de încurajare a publicului să îşi facă teste anti-SIDA. Fostul preşedinte sud-african Nelson Mandela a lansat o iniţiativă similară pe telefonul mobil, în 2003. Ambiţioasa iniţiativă, denumită Project Masiluleke, este derulată pe teritoriul sud-african după o perioadă de probă care a avut ca rezultat creşterea cu 200% a numărului de apeluri recepţionate de o linie naţională de ajutor împotriva SIDA. ONU estimează că, în prezent, există şase milioane de persoane infectate cu HIV în Africa de Sud, dintre care numai o zecime are parte de tratamentul adecvat.

Project Masiluleke a fost iniţiat pentru a încuraja locuitorii ţării să se prezinte la teste şi pentru tratament. Campania se derulează prin intermediul telefoniei mobile deoarece Africa are una dintre reţelele de telefonie mobilă care cresc cel mai repede din întreaga lume. În Africa de Sud, peste 80% din populaţie are telefon mobil, existînd 43 de milioane de telefoane mobile la 49 de milioane de locuitori. Aproape 95% dintre telefoane funcţionează cu cartele preplătite. Iniţiativa vizează transmiterea unui milion de mesaje privind sănătatea, în fiecarea lună, timp de un an. Sistemul transmite mesaje folosind serviciul Please Call Me. Această formă gratuită de mesaj text, comună în Africa, permite persoanelor care nu au credit pe telefonul mobil să trimită un SMS prietenilor pentru a fi sunate. Fiecarea mesaj de acest tip include formularea Please Call Me, numărul de telefon şi un spaţiu adiţional de 120 de caractere. În cadrul campaniei, spaţiul adiţional ese utilizat pentru transmiterea mesajelor de sănătate.

Organizatorii susţin că Project Masiluleke le oferă sud-africanilor confidenţialitate privind opţiunile de testare şi tratare a bolii, urmînd ca ei să primească consiliere de la persoane care, la rîndul lor, sînt seropozitive. Majoritatea mesajelor vor fi transmise în engleză şi în limbi locale, precum Zulu. Proiectul a fost dezvoltat şi finanţat de organizaţii de luptă împotriva HIV/SIDA şi firme de design şi tehnologie, inclusiv Nokia Siemens, MTN, Frog Design, Cell Life, Praekelt Foundation, iTeach şi National Geographic.