Un militar în rezervă îşi terorizează familia

O femeie din localitatea Topraisar a trăit, miercuri seară, clipe de groază, după ce soţul ei s-a îmbătat criţă şi a ameninţat-o cu toporul, sub ochii uluiţi ai vecinilor şi trecătorilor. Scandalul monstru, la care au asistat îngrozite şi cele două fiice ale protagonistului, a început atunci cînd Nicolae Tudorache, în vîrstă de 48 de ani, a ajuns acasă băut zdravăn, la doar cîteva ore după ce fusese externat din Clinica de Psihiatrie de la Palazu Mare. Individul a intrat în apartament şi a început să se răstească la nevasta lui. După ce i-a pus de mîncare, aceasta a coborît în faţa blocului, pentru a evita o confruntare cu bărbatul. „Am plecat, fiindcă am văzut că este foarte nervos şi n-am vrut să mă găsesc lîngă el cînd îşi pierde firea. Le-am luat cu mine pe fete şi am ieşit în faţa blocului în care locuim, aflat în zona Cartierul Militar, ca să stau pe lîngă vecinii care erau afară”, a povestit Elena Tudorache. Din nefericire, gestul prevăzător al femeii nu a ajutat-o prea mult. După o vreme, Nicolae Tudorache a ieşit din scara blocului cu un topor în mînă şi, în culmea furiei, a început să-şi înjure vecinii şi să-i ameninţe. „A urlat la vecini spunîndu-le că a pregătit toporul pentru ei şi apoi s-a îndreptat spre mine. Cînd am văzut că se apropie, m-am ridicat de pe bancă şi am fugit. A venit după mine, dar, la un moment dat, a aruncat toporul în iarbă şi a urcat înapoi în apartament”. Acalmia nu a durat foarte mult, fostul plutonier major de armată, pensionat în 2001, revenind în scurt timp cu o nouă armă, pe care nu a mai ezitat să o folosească: un ciocan de lemn. „A aruncat cu ciocanul după mine şi m-a lovit în şoldul drept”, a declarat Elena Tudorache. După ce şi-a terminat treaba, agresorul s-a urcat nepăsător pe bicicletă şi a plecat spre o cîrciumă din centrul comunei ca să mai dea pe gît cîteva pahare. Între timp, Elena Tudorache a sunat la poliţie. Oamenii legii l-au găsit pe Nicolae Tudorache şi cînd au încercat să-l ducă spre post, bărbatul a început să se zbată şi a încercat să-i lovească pe poliţişti pentru a se elibera din strînsoare. Ca să-l poată linişti, agenţii au fost nevoiţi să-i pună bărbatului cătuşe la mîini şi la picioare. Potrivit anchetatorilor, în timpul audierilor, cele două fiice ale fostului militar le-au povestit poliţiştilor că, de multe ori, la beţie, tatăl lor le lovea şi pe ele. „Aproape zilnic dădea în mine. Era foarte gelos şi avea tot timpul impresia că îl înşel. Faptul că am intentat divorţ l-a enervat şi mai mult. De multe ori, eram obligată să le iau pe fete cu mine şi să mă adăpostesc pe la prietene ca să scap de furia lui”, a povestit Elena Tudorache. Oamenii legii spun că, de fiecare dată cînd se îmbată, Nicolae Tudorache devine de nestăpînit. În acest an, a provocat şapte scandaluri şi a fost internat în mai multe rînduri în Clinica de Psihiatrie din Palazu Mare, însă fără niciun folos. După isprava de miercuri seară, lucrurile nu vor mai fi atît de simple pentru el. Bărbatul este cercetat pentru tulburarea gravă a liniştii şi ordinii publice şi loviri şi alte violenţe şi va fi prezentat procurorilor cu propunere de arestare preventivă şi instituţionalizare într-un centru de specialitate.