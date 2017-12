Un mormânt de 5000 de ani, descoperit recent în România

Un mormânt care ar avea o vechime de 5000 de ani a fost descoperit, joi, pe un câmp din Prahova, la intrarea în localitatea Buda.

"Are o vechime în jur de 5000 de ani, poate să aibă și 5100 dar și 4900. Cam atunci încep să apară astfel de morminte în zona aceasta. Interesant e întreg ansambluL. În jurul mormântului au făcut un cerc din pietre care are un diametru de aproximativ 5 metri, iar în mijloc au făcut acest mormânt. Probabil are sexul masculin, depus într-o poziție normală pentru epoca lor, îl puneau pe spate și cu genunchii ridicați, îndoiți", a declarat Alin Frânculeasa, arheolog din cadrul Muzeului Județean de Istorie Prahova.

Potrivit sursei citate, descoperirea arheologică a fost făcută ca urmare a săpăturilor din zonă, unde urmează să fie ridicat un parc industrial.

"Avea ceva piese de podoabă, un colier la gât din piese de cupru și din scoică, apar urme de ocru, o vopsea naturală, roșie. Statutul lui e demonstrat de construcția în sine, de ridicarea unui tumul pentru el, de realizarea acestui cerc pentru el. Probabil are și cercei de argint, probabil o să-i vedem când îl ridicăm", a adăugat Alin Frânculeasa

"Ce e interesant este că avea podoabe în zona gâtului, e vorba de piese de cupru și mărgele. Noi l-am fotografiat, urmează acum să fie desenat, iar la final oasele vor fi prelevate și duse la Institutul de Antropologie de la București pentru alte analize", a spus şi Bianca Preda.

Potrivit arheologilor, zona este ofertantă din punct de vedere istoric.

"Noi tot facem astfel de descoperiri, e și o zonă bogată în situri arheologice. Sunt peste 300 de situri arheologice numai în localitățile din jurul Ploieștiului. În ultimii ani am săpat cam 15, 16 astfel de movile, toate în contextul unor lucrări de investiție", a mai precizat Alin Frînculeasa, arheolog din cadrul Muzeului Județean de Istorie Prahova.

În aceeași zonă, miercuri a mai fost descoperit un mormânt care are aceeași vechime, însă nu la fel de bine conservat.