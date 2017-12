Un mort şi şapte răniţi

CARAMBOL RUTIER. O persoană a murit şi alte şapte au fost rănite într-un tragic accident rutier petrecut sâmbătă dimineaţă, în jurul orelor 09.30, în apropierea localităţii constănţene Castelu. Potrivit anchetatorilor, Sergiu Petre, în vârstă de 60 de ani, aflat la volanul unui autoturism marca Renault, cu numărul de înmatriculare B 94 KVD, se deplasa pe Drumul Naţional 22 C (Constanţa - Cernavodă), dinspre comuna Castelu către oraşul Medgidia. La un moment dat, spun poliţiştii de la Rutieră, bărbatul a încercat să depăşească un Logan, la volanul căruia se afla Gheorghe Sava, de 55 de ani, şi care se deplasa în aceeaşi direcţie de mers. Potrivit poliţiştilor, şoferul Renault-ului nu a observat că un autoturism marca Mercedes, cu numărul de înmatriculare CT 01 SFN, condus de Costea Geoacă, din Constanţa, se angajase în aceeaşi manevră. În secunda următoare, Renault-ul şi Mercedes-ul au intrat în coliziune, Renault-ul fiind proiectat apoi în Logan. Cele trei maşini au părăsit carosabilul şi s-au răsturnat. „Eram în depăşire şi din spate a venit o maşină neagră, care m-a lovit. Am intrat în Loganul pe care îl depăşeam şi m-am răsturnat”, a declarat după accident Sergiu Petre, şoferul Renault-ului. „Eu am depăşit şi el a ieşit din coloană, în faţa mea. Eu am ajuns în şanţ, iar el a lovit un Logan”, a povestit Costea Geoacă, şoferul Mercedes-ului. „Din primele cercetări a reieşit că, pe fondul neasigurării la schimbarea direcţiei de mers, un autoturism Renault a ieşit din sensul său şi a intrat în coliziune cu două maşini care circulau în aceeaşi direcţie de mers”, a declarat ag. princ. Constantin Oancea, din cadrul Serviciului Poliţiei Rutiere Constanţa.

MERGEAU LA NUNTĂ. Carambolul rutier s-a soldat cu decesul Mariei Petre, de 79 de ani, mama şoferului Renault-ului, care se afla pe bancheta din spate a autoturismului. Gheorghe Petre, tatăl conducătorului auto, Mihaela Petre, Simona Petre, pasagere în Renault, Gheorghe Sava, Ciprian Toader şi Cristian Toma, aflaţi la bordul Loganului, şi Costea Geoacă, şoferul Mercedesului, au suferit răni uşoare. „Am găsit la locul coliziunii opt victime, şapte care au suferit politraumatisme minore şi una decedată”, a declarat dr. Amalia Ţicoi, medic în cadrul SAJ Constanţa. Pentru scoaterea victimelor dintre fiarele contorsionate ale maşinilor a fost necesară intervenţia echipajelor de descarcerare din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Dobrogea”, care au fost chemate la locul coliziunii. Misiunea acestora a durat aproape o oră. O autospecială ISU „Dobrogea” cu apă şi spumă a acţionat, de asemenea, pentru prevenirea izbucnirii unui incendiu. Ocupanţii Renault-ului se îndreptau spre Bucureşti, acolo unde ar fi urmat să ia parte la o nuntă. Poliţiştii de la Rutieră i-au testat pe cei trei conducători auto implicaţi în accident cu aparatul Drager, dar rezultatul a fost negativ. Oamenii legii au deschis dosar penal pentru comiterea infracţiunilor de ucidere din culpă şi vătămare corporală din culpă şi continuă cercetările pentru a elucida împrejurările exacte în care a avut loc tragedia rutieră.