Un Most Wanted român, găsit în Italia! Condamnat la trei pedepse cu închisoarea

Un român condamnat la trei pedepse cu închisoarea, de 10, 6 şi 4 ani, pentru mai multe infracţiuni, inclus în categoria Most Wanted, a fost găsit în Italia, având o carte de identitate falsă. Autorităţile italiene desfăşoară acum procedura de predare a bărbatului. Românul de 42 de ani, din Focşani, avea emise pe numele lui trei mandate de executare a pedepsei cu închisoarea, de 10, 6 şi 4 ani, pentru fals, uz de fals, evaziune fiscală, înşelăciune, spălare de bani şi instigare la fals sub semnatură privată. El era urmărit naţional şi internaţional, fiind inclus în categoria Most Wanted. În 3 iulie, bărbatul a fost găsit de autorităţile din Italia în colaborare cu Poliţia Română, în localitatea Fuonte Nuova, în urma activităţilor investigative iniţiate în luna octombrie 2017, realizate de un poliţist român aflat la Roma. În momentul în care a fost găsit de poliţişti, bărbatul avea o carte de identitate falsă. Autorităţile au început procedura de predare a bărbatului.