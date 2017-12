Un musical exotic după Pedro Almodovar, by Răzvan Mazilu

Un musical marca (deja consacrată) Răzvan Mazilu va fi montat pentru noua stagiune de spectacole a Teatrului Național din Târgu Mureș, secţia română. Spectacolul se numeşte "Femei în pragul unei crize de nervi", regizat de Răzvan Mazilu, pe muzica lui David Yazbek și libretul lui Jeffrey Lane, după filmul lui Pedro Almodovar.

PREMIERĂ Evenimentul marchează o premieră: este pentru prima dată când secţia română (Compania „Liviu Rebreanu“) a acestui teatru lucrează la un musical autentic. Acesta va avea regia şi coregrafia de Răzvan Mazilu, iar scenografia şi costumele vor fi semnate de Iuliana Vîlsan.

Coregraful şi regizorul Răzvan Mazilu, cel care în ultimii ani a realizat unele dintre cele mai spectaculoase musicaluri produse în România ("Full Monty", "Cabaret", "Mon Cabaret Noir"), spune că va realiza o montare modernă a poveștilor de dragoste a cinci femei aflate în situaţii-limită, într-o viziune suprarealistă, cu uşoare trimiteri la Salvator Dali şi cu un impact foarte puternic, nu doar la nivelul actoriei, ci şi vizual.

Repetiţiile au început de o lună, actorii familiarizându-se acum cu noul limbaj actoricesc care include şi exprimarea muzicală, şi coregrafia pe un ritm susţinut. “Musicalul e formă supremă de divertisment. Actorul trebuie să îşi îmbogăţească mijloacele de expresie nu doar pe plan muzical şi coregrafic, ci şi actoricesc. Musicalul implică o formă aparte de joc, de rostire a textului, o tehnică şi o energie pe care noi, în România, acum le descoperim”, a declarat Răzvan Mazilu.

O istorie recentă

În ultimii ani, Răzvan Mazilu şi-a concentrat atenţia pentru a construi în România o cultură reală a musicalului, atât în zona actorilor, cât şi a spectatorilor. "Femei în pragul unei crize de nervi" este al doilea musical pe care-l pregăteşte pentru această toamnă, pentru că - la Bucureşti - are în lucru „Judy Garland - End of the Rainbow”, un musical cu Loredana în rolul lui Judy Garland şi cu Emilian Oprea şi Gelu Niţu parteneri de scenă. De altfel, cea mai recentă creaţie a sa - "Mon Cabaret Noir" -, montată la Teatrelli în Bucureşti, a fost inclusă în selecţia Festivalului Naţional de Teatru 2016, Mazilu având pentru al doilea an consecutiv un musical inclus în selecţia naţională. În 2015, Răzvan Mazilu a creat un proiect unic în România, o minişcoală pentru tinerii absolvenţi de actorie şi coregrafie prin realizarea unui spectacol - "West Side Story" - cu reprezentaţii doar în cadrul festivalului.