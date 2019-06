Un muzeu al deșeurilor pe Faleza Cazino din Constanța

Pe 8 iunie, începând cu ora 10.00, ONG Mare Nostrum organizează pe Faleza Cazino Constanța unul dintre cele mai inedite evenimente publice. Participanții la eveniment vor putea vizita un muzeu al deșeurilor, în aer liber! Muzeul deșeurilor este un concept inedit, în care constănțenii pot vedea toate categoriile de deșeuri identificate pe porțiunile de plajă din România. „Folosim ideea acestui muzeu pentru a atrage atenția oamenilor că am ajuns să lăsam în urma noastră doar deșeuri și că acestea, peste ani, vor fi singurele artefacte pe care generațiile viitoare le vor găsi pe plajă“, explică Mihaela Cândea Mirea,director executiv al ONG Mare Nostrum. Fiecare deșeu are o poveste atașată și date științifice exacte legate de timpul de descompunere și modurile în care deșeul afectează omul, flora și fauna marină. „Ideea a apărut în urma monitorizărilor efectuate pe porțiuni din plaja litoralului românesc, când echipa noastră s-a lovit de categorii inedite de deșeuri. Mai mult, în urma unui research privind inițiative europene similare, am hotărât să implementăm conceptul de muzeu al deșeurilor, în ideea în care constănțenii să înțeleagă mai bine cât de important este ca plajele să rămână curate”,a declarat Anca Maria Gheorghe, coordonatorul evenimentului.

Pe lângă acest muzeu al deșeurilor, cu ajutorul a 20 de școli implicate și a peste 400 de elevi înscriși, în zona Cazino-ului din Constanța vor fi expuse machete realizate integral din deșeuri de plastic.„Ne bucurăm că școlile partenere au răspuns acestei inițiative, pe care noi o considerăm foarte importantă. Mizăm pe creativitatea elevilor privind realizarea panourilor, care sunt, de altfel, foarte importante pentru susținerea mesajului acestui eveniment #faradeseuridinplastic“, completează Anca Maria Gheorghe. Mai mult chiar, voluntarii ONG Mare Nostrum au realizat pentru acest eveniment cele mai interesante pancarte, cu cele mai creative mesaje de mobilizare a comunității. Vor exista și câteva personaje inedit deghizate, care mai mult ca sigur vor stârni interesul participanților, spun organizatorii.