Un necunoscut revendică 84% din veniturile Facebook

Un bărbat necunoscut, care afirmă că a avut relaţii profesionale cu fondatorul Facebook, Mark Zuckerberg, revendică 84% din toate veniturile site-ului, pe baza unui contract semnat în 2003. Paul Ceglia, cel care a depus plângerea în instanţă, afirmă că, potrivit termenilor unui contract semnat cu Mark Zuckerberg în urmă cu şapte ani, când fondatorul Facebook era student la Harvard, 84% din toate veniturile realizate de reţeaua de socializare din aprilie 2003 şi până în prezent îi revin lui. Plângerea a fost depusă pe 30 iunie, la un tribunal din New York, înainte ca dosarul să fie transferat justiţiei federale, la cererea lui Mark Zuckerberg. ”Noi credem că aceste acuze sunt total lipsite de fundament şi le vom combate”, a declarat un purtător de cuvânt al Facebook.

Potrivit documentelor din dosar, pe 28 aprilie 2003, cu circa un an înainte de lansarea Facebook, Mark Zuckerberg şi-ar fi luat angajamentul, prin contract, să plătească mii de dolari în schimbul dezvoltării, înainte de 1 ianuarie 2004, a unui site care purta numele The face book. Potrivit lui Paul Ceglia, ale cărui legături cu Mark Zuckerberg nu au fost încă stabilite, contractul prevedea ca el să primească 1% din valoarea acestuia pentru fiecare zi de întârziere, după data limită de 1 ianuarie 2004, iar Facebook a început să funcţioneze abia pe 4 februarie 2004, adică 34 de zile mai târziu decât termenul stabilit. Potrivit unei cărţi apărute recent despre originile Facebook, Mark Zuckerberg a început să lucreze la site-urile premergătoare lansării reţelei sociale în septembrie 2003, iar domeniul facebook.com a fost înregistrat în ianuarie 2004.

Miza acestui proces este foarte mare pentru Paul Ceglia, dat fiind că în vara trecută, compania Facebook a fost evaluată la 6,4 miliarde de dolari. Totuşi, credibilitatea lui Paul Ceglia ar putea fi pusă la îndoială, în circumstanţele în care, anul trecut, a fost acuzat de un tribunal din New York că ar fi orchestrat o fraudă care i-a adus 200.000 de dolari. Un purtător de cuvânt al Facebook a precizat că prin decizia Curţii de Justiţie din New York, Facebook nu are voie să facă tranzacţii până când acest dosar nu va fi soluţionat.