Un nou abuz politic marca PDL!

A DOUA TENTATIVĂ După o primă tentativă, începută la finele anului 2009 şi eşuată la începutul lui 2010, prefectul Constanţei mai încearcă o dată, pe acelaşi motiv, la aproape doi ani diferenţă, să-l dea jos din funcţie pe primarul Mangaliei, Claudiu Tusac, ales, în mod democratic, de cetăţenii municipiului, în 2008. Astfel, prefectul a pus, ieri, în practică ceea ce şi-a propus de mai multă vreme, semnând ordinul de eliberare din funcţie a lui Tusac. Anunţul a fost făcut de prefect într-o conferinţă de presă, reprezentantul Guvernului în teritoriu precizând că eliberarea din funcţie a lui Tusac a venit după ce a primit raportul Agenţiei Naţionale de Integritate (ANI) privind starea de incompatibilitate a primarului Mangaliei. Referitor la această decizie, primarul Mangaliei a spus că prefectul Puterii portocalii comite un mare abuz, la fel ca la prima tentativă de la sfârşitul anului 2009, când a fost suspendat pentru aceleaşi motive. Tusac spune că, la fel ca şi în 2009, îşi va găsi dreptatea în instanţe. „Dacă prima dată poate avea scuza că a greşit, de data aceasta prefectul ori este prost, ori este un instrument politic. Am încredere în justiţie şi promit că prefectul o să plătească pentru toate aceste făcături politice. Dacă prima dată l-am iertat, acum îi fac plângeri penale şi pentru prima suspendare, anulată de instanţă, dar şi pentru această eliberare din funcţie. O să-i cer 10 milioane de euro daune, pe care o să-i împart cetăţenilor”, a spus Tusac.

DECIZIE IGNORATĂ Mai mult, edilul Mangaliei a declarat că nu va lua în considerare actul prefectului, pe care îl consideră abuziv şi ilegal. „M-am consultat cu viceprimarul şi cu aleşii locali şi am decis să continuăm activitatea ca şi până acum, derulând proiecte pentru cetăţeni. Nu pot să iau în considerare decizia Prefecturii, pentru că nu se poate da de două ori aceeaşi decizie pe aceeaşi speţă. Mai mult, prefectul nu poate să mă suspende de două ori, în condiţiile în care în procesul pe care l-a pierdut în ianuarie 2010 decizia este definitivă şi irevocabilă”, a afirmat Tusac. Anunţul de ieri făcut de reprezentantul Guvernului pare să fie suspect de pripit, în condiţiile în care eliberarea din funcţie s-a produs imediat după ce ANI a anunţat decizia de incompatibilitate. „Cum a semnat oare prefectul decizia de eliberare din funcţie dacă nici măcar nu am apucat să contest, conform legii, rezoluţia ANI? Eu am dreptul să atac în instanţă rezoluţia şi numai după o eventuală decizie definitivă şi irevocabilă prefectul are dreptul să mă demită. Cert este că prefectul s-a grăbit foarte tare”, a afirmat primarul Mangaliei, care a mai adăugat că el a primit rezoluţia ANI abia ieri. „Curios este şi faptul că prefectul a primit şi el această rezoluţie”, a mai spus primarul.

Contactat telefonic, vicepreşedintele Consiliului Judeţean Constanţa Cristinel Dragomir a declarat că acesta este un nou abuz grosolan al prefectului, precizând că acesta va pierde, în cele din urmă, în instanţă, cum s-a mai întâmplat.

ACUZE DE INCOMPATIBILITATE Reamintim că ANI a anunţat, printr-un comunicat, că primarul Mangaliei, Claudiu Tusac, a fost în incompatibilitate în perioada 03.11.2008 - 24.06.2009, respectiv în perioada 26.07.2008 - 24.06.2009, întrucât a deţinut simultan atât funcţia de primar al municipiului Mangalia, cât şi calitatea de reprezentant al Consiliului Local Mangalia în Adunarea Generală a Acţionarilor a două societăţi. Cu toate acestea, suspendarea sa din funcţie nu poate fi realizată decât după ce o instanţă de judecată decide definitiv şi irevocabil că Tusac a fost incompatibil în acea perioadă.

Primarul Mangaliei Claudiu Tusac spune că prefectul Constanţei este pentru unii mumă, pentru alţii ciumă. Edilul afirmă că, dacă în cazul său, prefectul l-a demis fără să aştepte o decizie definitivă şi irevocabilă a instanţelor de judecată, acelaşi reprezentant al Guvernului în teritoriu tace chitic în cazul consilierului democrat liberal Paul Foleanu, care a fost declarat incompatibil de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a României. „Diferenţa dintre mine şi Foleanu este culoarea politică. Dacă eu sunt social democrat, Foleanu face parte din partidul care a numit prefectul Constanţei. Aceeaşi lege se aplică cu o măsură pentru aleşii PDL, iar cu alta pentru cei din Opoziţie”, a spus Tusac. Mai mult, el a adăugat că, în cazul său, ANI a dat o simplă rezoluţie, care poate fi atacată la mai multe instanţe până să devină cu adevărat oficială, în schimb, la Foleanu este o decizie definitivă.

Având în vedere întâmplările recente, situaţia prin care trece primarul Mangaliei, Claudiu Tusac, mai multe organizaţii non-guvernamentale au iniţiat o campanie de strângere de semnături pentru susţinerea edilului, până în prezent fiind adunate peste 5.000 de semnături de la cetăţeni, care vor înainta o petiţie Ministerului Administraţiei şi Internelor, dar şi Prefecturii Constanţa. Referitor la această iniţiativă, Claudiu Tusac a spus că nu este normal ca un primar să fie demis în urma unor influenţe politice, acest drept revenind doar cetăţenilor care i-au încredinţat un mandat de patru ani.