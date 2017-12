„Un nou acord cu FMI e un certificat de sănătate fiscală”

UNDĂ VERDE Un nou acord preventiv cu Fondul Monetar Internaţional (FMI) este un lucru bun pentru România - „Este un certificat de sănătate fiscală”, a spus ieri premierul Victor Ponta, după întâlnirea cu delegaţia FMI, precizând că discuţia politică în acest sens va avea loc în 2013, după alegerile parlamentare. „Un tip de acord preventiv precum cel pe care FMI îl are cu Polonia este unul modern - putem lua bani doar dacă avem nevoie. În plus, ne ajută să ne finanţăm la costuri mai bune”, a declarat Ponta. El a mai amintit că toate schimbările sistemului fiscal (plata TVA la încasarea facturilor, sprijinul pentru agricultură) vor fi făcute numai după ce Executivul are un acord clar din partea creditorilor internaţionali: „Referitor la plata TVA la încasare, decizia este favorabilă şi vom introduce măsura, cel mai târziu la 1 ianuarie 2013”. Cât despre reducerea TVA la produse agro-alimentare şi impozitarea diferenţiată a veniturilor, Ponta a spus că discuţiile cu FMI vor avea loc în toamnă, când se va elabora bugetul pentru 2013. Premierul a mai notat că discuţiile actuale cu Fondul Monetar Internaţional nu au influenţat decizia de majorare a salariilor bugetarilor.

RECTIFICARE BUGETARĂ ÎN TOAMNĂ Guvernul va continua şi listarea pe bursă şi privatizarea companiilor de stat, „fie că vorbim despre TransGaz sau Oltchim”, a mai spus Ponta. Referindu-se la situaţia Hidroelectrica, premierul a comentat că „suntem singurul Guvern care a avut curajul să ia măsurile necesare” (rezilierea contractelor „băieţilor deştepţi” - n.r.): „A fost o decizie grea, dar cred că am făcut bine. Când va reveni, în septembrie sau octombrie, la statutul său juridic normal, Hidroelectrica va fi o companie mult mai puternică”. Nu în ultimul rând, Executivul a discutat cu delegaţia FMI şi despre rectificarea bugetară din 2012, care va fi făcută „undeva la finele lunii în curs”.