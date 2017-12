ACORD MAI LUNG, CONDIŢII MAI MULTE. Cum necum, instituţiile financiare internaţionale continuă se ne ajute şi să pompeze bani într-o ţară care nu reuşeşte să genereze venituri suficiente. Astfel, Banca Mondială (BM) va acorda asistenţă tehnică şi finanţare României în cadrul unui nou acord care va fi încheiat împreună cu Fondul Monetar Internaţional (FMI) şi Comisia Europeană (CE), a anunţat ieri directorul BM pentru România, Peter Harrold. „Cel mai probabil, acordul va fi pe doi ani. Ultima tranşă din acordul curent cu FMI, de 400 milioane euro, va fi inclusă în noul angajament, care urmează să fie semnat în următoarele luni”, a declarat Harrold, adăugând că încheierea unui acord pe doi ani cu instituţiile financiare va fi interpretată de pieţele internaţionale ca un semn de încredere. El nu a precizat însă care va fi valoarea împrumutului acordat de BM. „România este foarte bine finanţată pe partea valutară şi de aceea este nevoie doar de un acord de tip preventiv (precautionary), din cauza problemelor bugetare. Alte surse de finanţare pentru buget, cum sunt cele de la BM, sunt binevenite. Vom continua să avem un rol de finanţatori, dar toată lumea a fost de acord că este timpul să ne îndreptăm privirile de la următorul trimestru şi să avem un plan pe o perioadă mai îndelungată, de câţiva ani”, a mai spus oficialul Băncii Mondiale. În prezent, ţara noastră are în derulare un acord de finanţare cu FMI în valoare totală de 20 miliarde euro.

• PLATA TAXELOR, O DATĂ PE AN • Noul program cu BM va include reforme în patru domenii cheie, respectiv asistenţa socială, sănătatea, modernizarea şi simplificarea sistemului de taxe şi eficientizarea companiilor de stat. „Reforma în asistenţa socială este foarte complicată şi are un nivel ridicat de ineficienţă. Ne vom asigura că cei nevoiaşi vor primi asistenţa de care au nevoie, fără a descuraja însă munca”, a spus Harrold. Referitor la modernizarea fiscalităţii, el apreciază că numărul oficiilor la care pot fi plătite acum taxele ar trebui redus la 20, dintr-un total de 300, după modelul altor ţări de aceeaşi mărime. El a mai sugerat că plata ar putea fi efectuată o singură dată pe an, electronic, fapt care ar suplimenta cu circa 20% veniturile la bugetul de stat. Acordul va aborda şi problema companiilor de stat, care trebuie să devină mult mai eficiente, însă decizia de a le privatiza sau nu aparţine autorităţilor de la Bucureşti, a menţionat Harrold. Şeful misiunii FMI în România, Jeffrey Frank, a declarat că durata noului acord nu este încă fixată şi depinde de rapiditatea cu care îşi va reveni economia autohtonă. „Dacă veţi avea o creştere economică de 4%, atunci nu văd de ce aţi mai avea nevoie de acord”, a declarat Franks, arătându-se nedumerit de faptul că exporturile României au crescut substanţial în 2011 şi totuşi economia a rămas în recesiune. Pentru anul în curs, estimările FMI şi ale guvernului indică o creştere economică de 1,5%.