Un nou album Jimi Hendrix, lansat pe 8 martie

Familia lui Jimi Hendrix şi compania Sony Music vor lansa, pe 8 martie, un album cu piese originale ale celebrului chitarist, ce nu au fost niciodată comercializate.

Albumul intitulat “Valleys of Neptune” conţine peste o oră de înregistrări din 1969, cu un an înainte ca Jimi Hendrix să moară la Londra, la vârsta de 27 de ani. “Fratele meu, Jimi, a înregistrat aceste piese în studioul nostru de acasă”, a declarat Janie Hendrix, preşedinta Experience Hendrix LLC, compania deţinută de familia Hendrix, înfiinţată cu scopul de a proteja moştenirea lăsată de celebrul chitarist, estimată la mai multe zeci de milioane de dolari. Albumul “Valleys of Neptune” va conţine câteva piese cunoscute de fani, graţie înregistrărilor anterioare, dar şi peste 60 de minute de înregistrări ce vor fi lansate în premieră, cu această ocazie. Pe acest album au fost incluse coveruri după piese celebre - “Bleeding Heart” a lui Elmore James şi “Sunshine of Your Love” a celor de la Cream - şi interpretări originale semnate de Jimi Hendrix ale unor compoziţii precum “Ships Passing Through The Night” şi “Lullaby For The Summer”. Albumul face parte din prima etapă de relansare a muzicii lui Jimi Hendrix, noi ediţii ale albumelor “Are You Experienced?”, “Axis: Bold As Love”, “Electric Ladyland” şi “First Rays of the New Rising Sun” urmând să fie lansate tot pe 8 martie. Janie Hendrix a declarat pentru “LA Times” că Experience Hendrix LLC deţine suficient material pentru un întreg deceniu de lansări originale, atât audio, cât şi video.

Jimi Hendrix este considerat unul dintre cei mai mari chitarişti rock din lume. Stilul său, nou la acea vreme, de a cânta la chitara electrică a influenţat majoritatea chitariştilor moderni. Din cauza vieţii dezordonate, Jimi Hendrix a lăsat în urma lui puţine înregistrări de calitate, multe dintre discurile sale care circulă pe piaţă fiind piratate din concerte. În 2003, a fost numit de revista “Rolling Stone” cel mai mare chitarist al tuturor timpurilor.