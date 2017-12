Un nou centru civic la Târguşor

Bugetul comunei Târguşor din acest an depăşeşte uşor 300.000 de lei, fapt care nu permite primăriei să se angajeze în investiţii de anvergură. „Avem un buget de austeritate comparativ egal cu cel din anul trecut. În aceste condiţii, ne mulţumim să supravieţuim ca autoritate locală. Pe de altă parte însă, avem norocul că primăria nu are datorii, fapt ce ne permite demararea unor proiecte de mici dimensiuni”, a declarat primarul comunei, Dumitru Dragu. Chiar în condiţiile acestui buget restrâns, conducerea autorităţii locale a reuşit să împartă astfel banii încât să ajungă pentru demararea unor proiecte importante pentru comunitatea locală. Astfel, conducerea administraţiei locale din Târguşor a alocat 30.000 de lei pentru întocmirea unui plan de reamenajare a centrului civic al localităţii care dă şi numele comunei. „Proiectul vizează ridicarea trotuarelor de pe strada principală din Târguşor, pe o distanţă de doi kilometri. De asemenea, în cadrul aceluiaşi proiect dorim să reamenajăm rigolele de scurgere a apelor pluviale”, a afirmat primarul. În altă ordine de idei, Dumitru Dragu a spus că alţi 60.000 de lei au fost folosiţi în acest an pentru reabilitarea gardurilor împrejmuitoare de la şcolile din satele Târguşor şi Mireasa. În plus, afirmă primarul, primăria intenţionează să mărească şi parcul din faţa şcolii generale din Târguşor, proiect pe care doreşte să-l ducă la îndeplinire cu ajutorul Consiliului Judeţean Constanţa, care are în derulare un amplu proiect de refacere a spaţiilor verzi din judeţ.