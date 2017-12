Un nou Cerber al decontaminării siturilor de reziduuri petroliere

Ministerul Mediului va înfiinţa Comisia Petrom, prevăzută în contractul de privatizare, care va verifica tehnologia de decontaminare a siturilor de reziduuri petroliere şi suma alocată pentru acest proces, a spus, ieri, ministrul interimar al Mediului, Elena Udrea. „Avem ca termen 31 decembrie 2009 pentru golirea batalurilor de şlam petrolier. Petrom are 44 de astfel de bazine cu reziduuri petroliere care trebuie decontaminarte în acest an, iar apoi ecologizate pînă la finalul lui 2010, conform angajamentelor României la UE”, a explicat Udrea. Comisarul general al Gărzii de Mediu, Silvian Ionescu, atrăgea atenţia, în urmă cu o lună, că România s-ar putea confrunta cu încă o procedură de infringement de la 1 ianuarie 2010 dacă nu va reuşi să golească pînă la finalul lui 2009 cele peste 50 de bataluri de şlam petrolier, conform reglementărilor comunitare. El preciza că societăţile petroliere cunosc aceste prevederi, dar au amînat punerea în aplicare a măsurilor de golire, deoarece costurile sînt foarte mari. Cantitatea de peste 1 milion metri cubi de şlam de la acestea ar necesita între 50 şi 75 milioane euro pentru a fi tratată şi prelucrată, însă în România nu există capacitatea tehnică pentru golirea batalurilor, potrivit comisarului general de mediu. “Suprafaţa unui batal este cuprinsă, în general, între 1 şi 2 hectare, acolo deversîndu-se toate resturile petroliere, fapt ce afectează pînza freatică şi implicit viaţa a sute de mii de locuitori, care au acces doar la apă infestată”, mai spunea Ionescu. Amintim că România s-a angajat ca, pînă la finalul lui 2006 să înceteze operaţiunile la bataluri, urmînd ca pînă la sfîrşitul lui 2009 să le golească, iar la 31 decembrie 2010 să facă şi renaturarea zonelor. Comisarul general de mediu a explicat că, dacă se va ajunge la penalizări aplicate României, acestea ar urma să fie transferate operatorilor care nu şi-au respectat angajamentele, respectiv Petrom, Lukoil, Suplacu de Barcău, Dărmăneşti etc.