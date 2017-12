Un nou club pentru pensionari

• CEL MAI MARE CLUB • Primarul Constanţei, Radu Mazăre, a inaugurat, aseară, pe strada Cişmelei, un nou club de iarnă pentru pensionarii din cartierul Tomis Nord. La inaugurarea clubului au participat peste 300 de pensionari care au spus că, în zonă, era nevoie de un asemenea club. Potrivit primarului Mazăre, clubul din Tomis Nord este cel mai mare din oraş, în ce priveşte suprafaţa. „Îmi place cum a fost amenajat acest club de iarnă. Ce-i drept, în această parte a oraşului sunt mulţi pensionari şi aveaţi nevoie de un asemenea club. Aveţi aici toate facilităţile necesare să vă petreceţi timpul într-un mod cât mai plăcut”, a afirmat Mazăre. Prezentă la inaugurarea clubului, deputatul constănţean Antonella Marinescu a declarat că, în numeroasele audienţe pe care le-a susţinut, cei mai mulţi pensionari i-au solicitat un astfel de club. „Am vorbit cu primarul Radu Mazăre şi cu angajaţii Primăriei pentru a face acest club. A fost destul de dificil să găsim locaţia potrivită, mai ales că aveam nevoie de un spaţiu generos. Ceea ce am inaugurat în această seară este, cred eu, cel mai mare club de iarnă pentru pensionari, din tot municipiul Constanţa, lucru care mă bucură foarte mult. A fost una din promisiunile din campanie pe care, cu ajutorul Primăriei, mi le-am respectat”, a declarat Antonella Marinescu. În cadrul clubului, pensionarii vor beneficia de cafele, sucuri şi apă gratuite, le vor fi puse la dispoziţie ziarele locale şi centrale şi vor putea urmări emisiunile preferate la televizoarele amplasate în incintă. Tot în cadrul clubului, Primăria va pune la dispoziţie toate cele necesare pentru ca pansionarii să poată juca şah, table sau rummy.

• MAZĂRE PRIMAR SAU BĂSESCU PREŞEDINTE • Primarul Mazăre le-a cerut vârstnicilor ca, pe 6 decembrie, să meargă la urne şi să voteze pentru Constanţa. „În 2004 aţi votat Traian Băsescu, crezând că va fi o schimbare. Timp de cinci ani nu a făcut nimic pentru Constanţa. Timp de cinci ani, eu, ca primar, în loc să mă ocup de problemele oraşului, să fac cluburi de pensionari, să rezolv problemele tinerilor, am fost din două în două zile să dau declaraţii în faţa anchetatorilor pentru lucrurile bune pe care le-am făcut ca primar. Timp de cinci ani, am gospodărit bugetul oraşului cât mai bine, pentru a vă oferi toate aceste facilităţi pe care le aveţi, iar de la Guvern nu am primit niciun ban”, a declarat Mazăre. El a explicat că un nou mandat pentru Băsescu ar însemna blocarea totală a proiectelor Constanţei, pentru că de la centru nu se vor aloca fondurile necesare Constanţei pentru investiţii. “Nu pot rămâne în funcţie dacă ştiu că nu voi putea să îmi respect legământul faţă de constănţeni, pentru că de la Bucureşti mi se pun piedici. Dacă, pe 6 decembrie, iese tot Băsescu preşedinte, ne despărţim”, a declarat Mazăre.