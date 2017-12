Un nou club pentru pensionari va funcționa în Constanța. Vezi unde!

20:32:09 / 27 Decembrie 2016

haide ma.... ma lasi?

Vrajeli de 3 lei cu aceste spatii asa zise cluburi ale pensionarilor. De ce? Pai... sa va spun. In aceste locatii se platesc chirii, utilitati, paza, femeie de serviciu si altele iar cei ce vin sunt acei putini pensionari ... sau persoane non pensionare care invart niste table si beau cateva cafele. Nu stiu ce justifica cheltuielile cu aceste spatii avand in vedere ca pensionarii obisnuiti nu frecventeaza locatiile respective. Observ in aceeasi zi aceleasi 3-4 persoane.....doar pt. asa ceva nu cred ca ar fi necesare plati din buzunarul cetateanului constantean. De acord cu ceva care sa ajute pensionarii, dar sa fie valabila pt. toti, nu un spatiu de 25 mp in care sa intre doar cei care au avut si in tinerete tot felul de facilitati iar cel care a muncit pe branci sa se uite pe geam cum acei cativa abonati sunt nelipsiti si ocupa cele cateva locuri.