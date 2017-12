Un nou concert cu Robin and the Backstabbers

Concertele de toamnă continuă prin cluburile constănțene. Una dintre cele mai apreciate formații de rock alternativ din țară, Robin and the Backstabbers revine la Constanța pentru un show live. Evenimentul este programat vineri, 9 octombrie, pe scena clubului Doors din oraș. Băieții vor cânta după ora 23.00, iar biletele pentru concert sunt deja în vânzare la sediul clubului din zona Gării.

Robin and the Backstabbers este o trupă românească de rock formată în 2010, la inițiativa lui Andrei Robin Proca. Membrii își descriu muzica drept... pop melodramatic. Cu 8 single-uri Number 1 la radio-uri de rock, albumul de debut „Bacovia Overdrive, vol. I: Stalingrad” a fost printre cele mai bine vândute albume în prima lună de la lansare (topurile Cărturești și iTunes România), propulsându-i pe Robin and the Backstabbers în atenția publicului dornic de un suflu nou în muzica alternativă. Câștigând distincțiile „Cel mai bun rock alternativ” și „Artistul anului” la Gala On Air Music Awards 2013, trupa și-a continuat activitatea live prin turnee de cluburi și festivaluri open air precum B’estfest, Electric Castle, Peninsula, FânFest, BlajAlive etc.

Mult-așteptatul volum secund al trilogiei „Bacovia Overdrive Arhanghel’sk” a fost lansat în primăvara acestui an printr-un concert la Constanța, tot în Doors Club.

