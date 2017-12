Un nou curs pentru marinari

Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV - va introduce în programa de instruire un curs nou, Electronic Chart Display and Information System (ECDIS) Type Specific Training (al unui consorţiu nemţesc de pregătire ce poartă numele cursului), destinat ofiţerilor maritimi şi altor persoane cu responsabilităţi în navigaţie: piloţi, personal navigant de pe platformele petroliere, personal de la bordul pescadoarelor de mare largă şi comandanţi de iahturi. ECDIS este un sistem ce afişează informaţiile preluate din hărţile de navigaţie electronice şi integrează informaţii privind poziţia navei preluate din Sistemul de Poziţionare Global (GPS) şi alţi senzori de navigaţie precum radare sau sistemul de identificare automată (AIS). „Cursul va fi oferit de CERONAV în exclusivitate pe teritoriul României, în baza unui acord încheiat cu MSG MarineServe (companie germană specializată în sisteme de navigaţie on line - n.r.). Acordul prevede afilierea CERONAV la ECDIS Training Consortium (ETC) şi furnizarea acestui curs. Până acum, acest segment de pregătire era neacoperit în România, iar prin implementarea sa cresc şansele navigatorilor de a se îmbarca pe nave ce au instalate la bord diverse tipuri de echipamente ECDIS”, a declarat directorul general al CERONAV, Ovidiu Cupşa. Intrarea în acest consorţiu înseamnă pătrunderea CERONAV într-un grup de elită format din producători de echipamente ECDIS şi institute de pregătire în domeniul maritim. Din consorţiu fac parte centre de pregătire din Europa de Vest (Germania, Italia, Grecia), statele baltice (Letonia, Lituania), Ucraina, şi Asia (India, Indonezia, Singapore, Filipine), care furnizează aceleaşi programe de instruire ECDIS recunoscute şi aprobate la nivel global. Cursurile vor începe în septembrie şi vin să preîntâmpine o situaţie greu de evitat - eliminarea, în 2015 sau 2016, a hărţilor tipărite. „Vor deveni obligatorii aceste hărţi electronice care vor putea fi upgradate în timp real. Astfel, noi suntem cu un pas înainte şi pornim deja pregătirea ofiţerilor români. Pe 20 iulie, vom avea Consiliul de Conducere în cadrul căruia vom modifica bugetul deoarece trebuie să achiziţionăm 20 de calculatoare cu anumite softuri şi anumite caracteristice necesare susţinerii cursurilor. Durata lor va fi de o săptămână, iar ofiţerii se pot înscrie la sediul Centrului pentru pregătire”, a precizat directorul CERONAV.