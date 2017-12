Un nou debut absolut la Trofeul “Telegraf”

14:56:07 / 28 Ianuarie 2014

spectator

Sint supporter al echipei CUMPANA si am luat parte din tribuna la meci. Am o anumita varsta si mi se pare correct ca sa relatam ceea ce a fost in sala si nu dupa bunul plac si interes. La acest meci de care tot scrieti nu au fost decat 2 greseli fara intentie gresindu-se de ambele parti, insa hai sa recunoastem ca ora 08:15 era si pentru arbitrii nu doar ptr jucatori. In cea de-a doua repriza baietii de la CUMPANA daca erau mai atenti puteau invinge fara a se mai suspecta in vreun fel nimeni pe nimeni.