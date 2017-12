Un nou denunţ penal împotriva lui Băsescu

07:31:23 / 18 Aprilie 2014

Senatoare imbracata in stamba

Intradevar,Domnu Presedinte a cam sarit copastia si si-a facut de lucru cu o cititoare de prompter la TV acum ,mare senatoare si luptatore .Basescu,absolvind aceiasi scoala marinareasca ca si don Pandele,sotul consort al stimatei doamne senatoare,putea sa-i dea un simplu semnal prin ridicarea la catarg a pavilionului ce semnifica,,drumul dv.duce spre pericol''.Curios este faptul ca Basescu nu s-a inteles nici cu penelistul Radu Stroe,si asta mare navigator.Domn Presedinte ,ia umbla matale la compasul magnetic ca ai deviatia cam mare si care face ca declaratiile dumitale sa nu faca decit valuri.Stirista noastra senatoare,lovita in ofensa l-a dat in judecata pe Presedinte.Dar pentru asta trebuia si spectacol.Ati vazut voi o ,,nunta ''de caini in care ,,mireasa''este urmarita de dulai cu limba scoasa amusinand panseluta catelei in calduri?Ei ,cam asa arata ,,nunta''senatoarei protejata de Ponta si laudata de Mazare.Si iata ca dupa atata scandal cu aceasta comisie parlamentara nanista au cheltuit bani degeaba ,s-a lovit de nulitate.Treaba era a justitiei,si guvernului,care au descoperit alte trasnai.Punerea in posesie s-a facut in mod fraudulos.Saraca Ioana ,a cumparat fara sa vrea niste pamant cu ...cartite.Si cite situatii din acestea nu mai sunt!