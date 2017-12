Un nou dosar penal pentru Ioana Maria Vlas

Abia scăpată din puşcărie anul trecut, Ioana Maria Vlas, preşedintele SOV INVEST, are din nou probleme cu legea. Ea a fost trimisă în judecată, ieri, de către Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA), pentru păgubirea a peste 5.300 de foşti investitori la Fondul Naţional de Investiţii (FNI), alături de alte opt persoane. Potrivit DNA, Ioana Maria Vlas a acţionat în calitate de preşedinte-director general la SC SOV INVEST SA (societatea de administrare a Fondului Naţional de Investiţii) şi, în perioada august 1998 - decembrie 1999, ar fi indus şi menţinut în eroare investitorii FNI. Ea este acuzată că a aprobat un prospect de ofertă publică necorespunzătoare realităţii, după ce a falsificat datele reale privind situaţia financiară a FNI. Aceste date au fost raportate la Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare (CNVM) şi au fost folosite la publicitatea privind avantajele investiţiilor în FNI, ceea ce a condus la prejudicierea patrimonială a investitorilor FNI. Reamintim că Ioana Maria Vlas a fost eliberată, pe 20 octombrie 2010, din Penitenciarul Târguşor, după ce i-a fost admisă cerere de liberare condiţionată. Ea a fost închisă pentru a-şi ispăşi pedeapsa de zece ani la care a fost condamnată pentru fraudă în dosarele FNI şi FNA. La momentul eliberării, Vlas mai avea de executat peste o mie de zile de închisoare. Ioana Maria Vlas a declarat că trimiterea ei în judecată în acest dosar este o aberaţie. „Potrivit unui principiu de drept, care spune „non bis in idem”, o persoană nu poate fi judecată de două ori pentru aceeaşi faptă. Ceea ce se întâmplă este totalmente absurd şi este o încălcare a legii. Acei investitori FNI de la Sibiu sunt parte a investitorilor FNI din dosarul în care am fost judecată deja, nu sunt alţi investitori. Aceste plângeri trebuiau ataşate dosarului FNI atunci când el s-a judecat. Dar, dacă vor să mă judece din nou, nu au decât, eu nu pot face nimic\", a spus Ioana Maria Vlas.