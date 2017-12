Un nou duel CVM Tomis - Hypo Tirol Innsbruck

Sîmbătă, la Luxembourg, a avut loc tragerea la sorţi a partidelor din primele tururi ale Cupei CEV şi Cupei Challenge la volei. La masculin, în Cupa CEV, CVM Tomis Constanţa - campioana României - va avea ca adversară în primul tur o cunoştinţă mai veche din ediţia trecută, Hypo Tirol Innsbruck, pe care Began şi compania au eliminat-o cu dublă victorie, 3-1 acasă şi 3-2 în deplasare. Partidele din primul tur vor avea loc în perioadele 4-6 noiembrie, turul, şi 11-13 noiembrie, returul, prima partidă la Constanţa. Spre deosebire de ediţia precedentă, Confederaţia Europeană de Volei a modificat sistemul de calificare în cazul în care fiecare echipă obţine cîte o victorie pe ansamblul dublei manşe. Astfel, “golden set” (setul de aur) se va juca după încheierea partidei retur numai dacă între cele două formaţii este egalitate la seturi (fiecare echipă s-a impus cu acelaşi scor, 3-0, 3-1 sau 3-2). De exemplu, dacă regula se aplica în cazul dublei manşe Tomis - Domex Czestochowa din sezonul trecut, polonezii se calificau fără să mai dispute setul de aur, pentru că au cîştigat cu 3-0 şi au pierdut cu 1-3. Învingătoarea dintre Tomis şi Tirol va întîlni în turul secund pe Olympiakos Pireu (Grecia) sau Jastrzebski Wegiel (Polonia), pentru ca următorul adversar să fie, cel mai probabil, Poitiers (Franţa), pentru un loc în Challenge Round (ultimul tur înainte de Final Four, tur în care învingătoarele din sferturi joacă împotriva a patru echipe clasate pe locul 3 în grupele Ligii Campionilor). Tot în primul tur al Cupei CEV, VCM Piatra Neamţ va avea ca adversară pe Radnicki Kragujevac, fostă campioană a Serbiei. Dacă va trece de sîrbi, vicecampioana României va juca împotriva lui Bre Banca Lannutti Cuneo (Italia) sau AS Cannes (Franţa). Cele 16 formaţii eliminate în primul tur al Cupei CEV vor putea continua în turul 3 al Cupei Challenge, competiţie în care cele două reprezentante ale noastre vor juca în primul tur după cum urmează: Marek Union Ivkoni Dupniţa (Bulgaria) - Steaua Bucureşti şi Dinamo Bucureşti - Nea Salamis Limassol (Cipru), în zilele de 11/12 octombrie şi 18/19 octombrie.

Voleibaliştii constănţeni sînt optimişti

Jucătorii de la CVM Tomis se află în vacanţă, însă cei doi internaţionali constănţeni, Radu Began şi Florin Voinea, au comentat pentru Telegraf tragerea la sorţi de sîmbătă. „Mă bucur că am picat cu Tirol, pentru că îi cunoaştem bine şi anul trecut i-am eliminat cu o dublă victorie. E drept că echipele de volei se mai schimbă de la un sezon la altul, dar prea multe nu se pot modifica în joc. Probabil că ei se vor întări, dar la fel vom face şi noi. Sînt dezamăgit doar că nu am reuşit să intrăm în Liga Campionilor”, a declarat Began, căpitanul Tomisului. „Interesant, am picat din nou cu Tirol! E o tragere bună, zic eu, pentru că i-am mai eliminat o dată şi avem moralul superior. Avînd în vedere achiziţiile echipei noastre, cred că ne va fi mai uşor să trecem de ei, dar depinde şi de campania lor de achiziţii. Avem avantajul că Firpo, noul nostru coordonator, a jucat la Viena anul trecut şi îi cunoaşte foarte bine”, a spus Voinea. „Sîntem avantajaţi că îi ştim de anul trecut pe austrieci. Nu ne este frică de Tirol, mult mai greu va fi în turul următor, pentru că ambele echipe au jucat anul trecut în Liga Campionilor. Oricum, Cupa CEV este mult mai puternică decît acum 3-4 ani şi o să ne facă plăcere să întîlnim formaţii valoroase”, a declarat Bulent Cadîr, team-managerul campioanei României. La fel de optimist este şi preşedintele Tomisului, Sorin Strutinsky: „Este un adversar pe care îl cunoaştem, iar cele două victorii de anul trecut ne fac să pornim favoriţi. Chiar dacă echipa din Innsbruck va fi modificată, la fel va fi şi la noi. Va fi necesar să tratăm cu maximum de atenţie această manşă dublă, în care îmi doresc două victorii. Important va fi ce vom face în turul următor, pentru că ambele potenţiale adversare sînt foste campioane şi participante în Liga Campionilor. Avem încredere că vom depăşi aceste obstacole!” Strutinsky s-a referit şi la modificarea introdusă de CEV în privinţa setului de aur: „Schimbarea e benefică pentru noi, deoarece jucătorii noştri au mare experienţă internaţională şi vor putea gestiona mai bine meciurile decisive. Oricum, această soluţie pentru departajare nu era dreaptă, iar felul cum se va aplica de acum încolo mi se pare mai corect”.

Adversarele echipelor feminine româneşti în cupele europene

La feminin, România va avea cinci reprezentante în cupele europene. Campioana CSU Metal Galaţi îşi va afla adversarele din Liga Campionilor pe 4 iulie. În Cupa CEV se vor juca următoarele meciuri: Zeiler Koniz (Elveţia) - Dinamo Bucureşti; Ştiinţa Bacău - Slavia Bratislava (Slovacia). Tragerea la sorţi în Cupa Challenge - turul I: CSU Neumarkt Gaz Tg. Mureş - Minceanka Minsk (Bielorusia); turul al II-lea: AEK Larnaca (Cipru) - Unic Piatra Neamţ.