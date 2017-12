Un nou eşec pentru BC Farul

Deşi pornea cu şanse reale de a obţine a doua victorie în Liga Naţională de baschet masculin, formaţia BC Farul Constanţa a părăsit terenul învinsă şi în confruntarea cu BC Miercurea Ciuc, scor 71-87 (14-25, 22-17, 17-26, 18-19). Oaspeţii au început mai bine meciul disputat aseară, în Sala Sporturilor, 14-5 şi apoi 22-9, pentru ca după primul parţial să conducă la o diferenţă de unsprezece puncte, 25-14. BC Farul a început să revină treptat pe tabelă, iar la pauză diferenţa era de numai şase puncte în favoarea ciucanilor, 42-36. Constănţenii au fost cei care au controlat primele patru minute ale sfertului al treilea, apropiindu-se la doar trei puncte, 50-47 pentru oaspeţi, însă a urmat o perioadă foarte slabă pentru gazde, atât în atac, cât şi în apărare, iar Miercurea Ciuc a abordat ultimul parţial cu un avantaj consistent, 68-53. Ultimul sfert nu a mai adus nimic nou în privinţa destinaţiei celor două puncte, oaspeţii impunându-se cu 87-71.

„Ne-am fi putut bate cu Ciucul. Am făcut tot ce se poate. Am întâlnit o echipă formată din şase jucători străini, cu o experienţă în alte campioante. Nu am putut mai mult în faţa unei echipe care se află în faţa noastră în clasament, care etapa trecută învinsese Giurgiu”, a declarat antrenorul principal al BC Farul, Costel Cernat.

Pentru BC Farul au marcat: Petronic 19p, Mathis 14p (2x3), Wallace 11p (1x3), Santana 9p, Minea 6p (2x3), Booth 6p, Senai 4p, Trandafir 2p. De la oaspeţi s-au remarcat Bubalo 23p (2x3) Henifin 16p (1x3) şi Avalic 15p (2x3).

Celelalte rezultate ale etapei: CSS Giurgiu - BC Timişoara 68-79, CSM Bucureşti - Dinamo Bucureşti 101-54, U. Cluj - CSM Oradea 82-84, BC Mureş Tg. Mureş - BC Atlassib Sibiu 89-83. Meciurile SCM Craiova - Gaz Metan Mediaş şi Timba Timişoara - CSU Ploieşti s-au disputat după închiderea ediţiei. Partida CS Energia Rovinari - BCM Piteşti (ora 19.45, în direct la Digi Sport 2) va avea loc astăzi.

Clasament: 1. Oradea 27p, 2. Tg. Mureş 24p, 3. BC Timişoara 23p, 4. CSM Bucureşti 23p, 5. SCM Craiova 22p, 6. Cluj 22p, 7. CSM Ploieşti 21p, 8. Sibiu 21p, 9. Mediaş 20p, 10. Rovinari 20p, 11. Giurgiu 19p, 12. Piteşti 19p, 13. Timba Timişoara 17p, 14. BC Miercurea Ciuc 17p, 15. BC FARUL CONSTANŢA 15p, 16. Dinamo Bucureşti 14p.