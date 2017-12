Un nou eșec pentru CVM Tomis în Liga Campionilor

Joi seară, în Sala Sporturilor din Constanța, formația locală CVM Tomis a jucat cu Dragons Lugano în etapa a 4-a din Liga Campionilor la volei masculin și a înregistrat a patra înfrângere consecutivă, scor 0:3 (18:25, 8:25, 22:25). O diferență destul de drastică între cele două echipe, datorată în principal crizei financiare care a generat probleme de efectiv insurmontabile în tabăra campioanei României. Astfel, antrenorul Radu Began a fost nevoit să joace cu centrul Laza pe postul de universal, iar Pavel a evoluat ca extremă. În cazul celui de-al doilea, și-a spus cuvântul și accidentarea suferită la Caransebeș, care l-a împiedicat să joace la potențialul său obișnuit.

Gazdele au început cu două puncte realizate de Stancu (atac plus blocaj), dar Lugano a preluat conducerea cu 4:2 și s-a distanțat constant pe tabelă: 7:4, 9:5, 11:6, 16:8, 21:13, 25:18. Setul secund a reprezentat un „galop de sănătate” pentru campioana Elveției, pentru că Tomis n-a realizat decât opt puncte! Mihalescu l-a înlocuit pe Pavel la scorul de 8:3, la 13:5 a intrat Muscină în locul lui Mitev, iar la 20:8 a ieșit Ananiev, substituit de către debutantul Dediulescu (17 ani), aflat la prima sa apariție în echipa de seniori. Cei doi bulgari au rămas pe banca de rezerve în ultimul set, iar în această formulă, cu Mihalescu și Pavel ca extreme și cu Muscină pe postul de coordonator, Tomis le-a pus mari probleme „elvețienilor” (Lugano a utilizat la Constanța un brazilian, un croat, un italian, un bulgar, un finlandez, un bielorus, un sârb și un sloven, singurul autohton fiind Buerge!). Constănțenii au condus cu 8:4, oaspeții au reușit cinci puncte la rând, iar apoi scorul a fost destul de echilibrat, cu Lugano nereușind să se distanțeze la mai mult de trei puncte. Evident, formația elvețiană a meritat victoria, una umbrită însă de accidentarea libero-ului Rosic, la scorul de 21:19 în setul 3. Antrenorul Mario Motta a fost nevoit să improvizeze, utilizând pe acest post coordonatorul de rezervă, Buerge.

Au evoluat formaţiile: CVM Tomis (antrenor Radu Began): Mitev 2p - Laza 11p, Stancu 4p, Vologa 5p, Pavel 3p, Ananiev 6p, Gavriz-libero (au mai jucat: Mihalescu 6p, Muscină 2p, Dediulescu); Lugano (antrenor Mario Motta): „Marcelinho” Elgarten 1p - Andric 4p, Valsecchi 9p, Todorov 13p (5 blocaje), Hietanen 11p (4 blocaje, 4 ași), Radziuk 10p, Rosic-libero (au mai jucat: Pokeršnik 1p, Buerge-libero).

„Ne pare rău că echipa este în această situație și că am ajuns să jucăm în Liga Campionilor așa de slab, dar cred că acesta poate fi un nou început pentru Tomis. Încercăm să găsim soluții pentru o nouă formulă de echipă, pentru că au plecat mulți jucători, a plecat și antrenorul. Eu am jucat astăzi (n.r. - joi) pe un post nou, mulți colegi de-ai mei sunt practic la primul meci important ca seniori. Cred că în meciuri de genul acesta putem să creștem ca echipă” - Andrei Laza (jucător CVM Tomis).

„Mă bucură foarte mult această victorie. Era foarte important pentru noi să învingem astăzi și avem acum șanse de a merge mai departe, dacă vom reuși să câștigăm meciul din Belgia, cu Lennik. Pe de altă parte, regret foarte mult să văd echipa din Constanța în această situație dificilă. Au fost în teren mulți jucători tineri, care au luptat mult și pe care îi felicit pentru evoluția lor. Urez echipei din Constanța să prindă zile mai bune și mult succes în competițiile interne. Știu că sunt probleme financiare aici, la Constanța, pentru că și eu m-am confruntat cu așa ceva în sezonul trecut, iar clubul încă îmi mai datorează o sumă destul de mare de bani. Eu sunt de obicei optimist și sper ca orașul să găsească soluții pentru a rezolva problemele clubului, iar Tomis Constanța să redevină o echipă importantă în România și în Europa” - Nikola Rosic (jucător Lugano).

„Primele două seturi au fost slabe și îmi pare rău că am observat târziu faptul că unii jucători erau deja cu mintea la plecatul acasă, iar în primul set au făcut act de prezență. În setul 3 am încercat o variantă numai cu jucători români, pentru că avem sâmbătă un meci foarte important, și a ieșit ceva mai bine. Cu siguranță am fi putut realiza mai mult, chiar și în situația în care ne aflăm. Jucătorii români au pus mult suflet în joc și mă bucură foarte mult. Asta e important și ne dă speranțe pentru viitor” - Radu Began (antrenor CVM Tomis).

„Anul trecut am pierdut cu 3:0 aici, anul acesta am învins noi cu 3:0. Totuși, nu pot fi bucuros după această victorie, pentru că s-a accidentat Rosic. Sunt mulțumit însă că am reușit un meci bun, chiar dacă Tomis Constanța are probleme de lot. Acest rezultat este foarte bun, iar pentru noi urmează acum cea mai importantă partidă a sezonului, cea din Belgia, cu Lennik, din ianuarie. Dacă vom câștiga, cu siguranță putem obține calificarea mai departe” - Mario Motta (antrenor Lugano).

Celălalt meci din grupa Tomisului, Volley Asse-Lennik (Belgia) - Asseco Resovia Rzeszow (Polonia), este programat tot joi, dar de la ora 21.30. În clasamentul Grupei G conduce Resovia, cu 3 victorii și 9 puncte, urmată de Lugano 2v/7p, Lennik 2v/4p și Tomis 0v/1p.

Întâlnirea de joi a fost una specială pentru arbitrul bielorus Aliaksandr Piasetski, care a oficiat pentru ultima oară într-un meci internațional de volei, deoarece a împlinit vârsta maximă admisă. Conducerea clubului constănțean i-a oferit lui Piasetski, înainte de startul partidei, o cupă și o plachetă.

Pentru CVM Tomis urmează ultimul meci al anului, contând pentru etapa a 11-a a Diviziei A1, ultima din turul sezonului regulat. Partida cu Universitatea Cluj este programată sâmbătă, de la ora 17.00, în Sala Sporturilor din Constanța.

