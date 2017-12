Un nou eşec pentru Viitorul

FC Viitorul Constanţa a pierdut, scor 0-2 (Deac 51, Sg. Buş 77), meciul cu CFR Cluj disputat, duminică seară, la Constanţa, şi în ultimele etape va trebui să fie ajutată şi de rezultatele indirecte pentru a evita retrogradarea. Antrenorul Cătălin Anghel a început meciul într-o formulă inedită, cu Bejan, Lazăr şi mai ales Alibec lăsaţi pe banca de rezerve, dar cu Puţanu, Vaştag şi mezinul Mitriţă (n.r. - 18 ani) ca titulari. Acesta din urmă avea să fie, din păcate, singurul care a creat panică în defensiva clujeană, iar când ceilalţi jucători aşteaptă o minune de la un puşti de 18 ani - ambiţios, muncitor, dar lipsit de experienţă - speranţele pentru cel puţin un rezultat de egalitate sunt aproape nule. Puştiul de 18 ani a irosit şi cea mai clară situaţie de gol a primei reprize, în min. 14, când a reluat mingea în bară de la aproximativ şase metri după o incursiune a lui Aurelian Chiţu. A fost, din păcate, singura situaţie bună a marca a Viitorului, chiar dacă elevii lui Cătălin Anghel au reuşit să ţină în primele 45 de minute jocul în jumătatea adversă. La şase minute de la reluare, CFR Cluj a obţinut o lovitură liberă de la 22 m - contestată la final de oficialii constănţeni - iar şutul lui Deac a fost deviat de Benzar: 1-0 pentru oaspeţi. Viitorul a acuzat din plin golul, iar până la final a fost inexistentă în atac. Mai mult, în min. 77, nou-intratul Sergiu Buş a primit o minge în careu şi a şutat de lângă Larie (oare câte goluri are pe conştiinţă fundaşul Viitorului în acest campionat?) şi l-a învins pe Buzbuchi: 2-0 pentru CFR. Până la final doar Alibec s-a mai “remarcat”, primind stupid un cartonaş roşu după fluierul de final, după o altercaţie cu centralul Sebastian Colţescu.

„După primirea primului gol am acuzat şocul şi nu am pus presiune pe adversar. Trebuia să forţăm mai mult, dar repriza a doua a fost mai slabă decât prima. Nu cred că a fost fault la acea lovitură liberă. Mergem mai departe, nu am să mă dezic niciodată de acest grup. Au fost şi probleme de sănătate cu unii jucători, de aceea şi această formulă de start. Clujul a arătat ca o echipă campioană. A evoluat mai bine. Aştept mai mult de la jucătorii mei şi sunt convins că şi pot acest lucru”, a declarat antrenorul principal al Viitorului, Cătălin Anghel.

Au evoluat - Viitorul (antrenor Cătălin Anghel): Buzbuchi - Mladen, Larie, Puţanu, Toşca - Benzar, Vaştag (57 Lazăr) - Mitriţă (69 Alibec), Cârstocea (78 Vînă), A. Chiţu - N. Dică; CFR (antrenor Eugen Trică): Felgueiras - Pinto, Cadu, Piccolo, Camora - Muniru (81 Vaas), G. Mureşan, Hora (63 D. Valente) - Deac, Maah (71 Buş), Pedro. Cartonaşe galbene: A. Chiţu, Mitriţă, Mladen, Larie, Alibec / Camora, Piccolo. Cartonaş roşu: Alibec (după fluierul final). Au arbitrat: Sebastian Colţescu (Craiova) - Ovidiu Artene şi Daniel Hulubei (ambii din Vaslui).