Un nou început de drum pentru tricolori

Fără calificare la un turneu final de 6 ani, naționala României începe duminică o nouă campanie, în preliminariile Campionatului European din 2016, cu speranța că va întrerupe seria neagră a eșecurilor. Reprezentativa pregătită de Victor Pițurcă are parte, însă, de un debut de foc, urmând să dea piept cu principala favorită din Grupa F, Grecia, de la ora 21.45 (în direct la TVR 1), pe stadionul „Karaiskakis” din Atena. Cele două echipe se cunosc foarte bine, după ce s-au întâlnit anul trecut în barajul pentru calificarea la Mondialul din Brazilia, elenii impunându-se fără mari probleme. Tricolorii speră să profite însă de schimbarea băncii tehnice, după ce italianul Claudio Ranieri a fost numit în această vară la cârma naționalei Greciei, dar și de faptul că partida se va disputa cu „porțile închise”, și să obțină măcar un rezultat de egalitate la Atena. „Dacă ne-am speria de ceva sau dacă ne-ar fi frică, atunci ar fi mai bine să nu mai intrăm pe teren. Selecționerul ne-a explicat că echipa Greciei traversează o perioadă cu schimbări și sperăm să nu le fie benefică. Mi-aş fi dorit să se joace pe un stadion arhiplin, pentru că fotbalul fără spectatori nu are niciun farmec”, a spus fundașul Dragoș Grigore. „Avem şanse să ne calificăm și avem nevoie de acest lucru. Nu ştiu dacă este un lucru bun că Grecia şi-a schimbat antrenorul, pentru că, de obicei, acest lucru aduce un plus la echipă”, a adăugat mijlocașul Constantin Budescu. Și președintele FRF, Răzvan Burleanu, este convins că tricolorii pot să ia cele trei puncte la Atena. „Sunt foarte încrezător că vom învinge Grecia. Fotbalul românesc are nevoie de această victorie pentru a fi în postura de pretendentă la primul loc. Un avantaj este că avem un grup unit, am păstrat selecţionerul, care cunoaşte foarte bine Ungaria şi Grecia. Se poate spune că avem un avantaj că meciul de la Pireu se va juca fără spectatori”, a explicat Burleanu.

Echipe probabile - Grecia (antrenor Claudio Ranieri): Karnezis - Torosidis, Sokratis, Manolas, Holebas - Samaris, Christodoulopoulos, Maniatis - Salpingidis, Mitroglou - Samaras; România (antrenor Victor Pițurcă): Tătăruşanu - Tamaş, Dr. Grigore, Chiricheş, Raț - Pintilii, Hoban - Chipciu, B. Stancu, Maxim - Marica. Arbitri: Mark Clattenburg - Michael Mullarkey şi Simon Beck (Anglia).