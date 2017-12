Un nou început pentru FC Farul

PRIMA ÎNTÂLNIRE DIN 2010. După o vacanţă de iarnă agitată, care a adus atât schimbarea conducerii administrative, cât şi a băncii tehnice, FC Farul a început pregătirea pentru returul Ligii a II-a. Astfel, oficialii grupării de pe litoral se vor reuni astăzi la Constanţa pentru o primă discuţie în stabilirea strategiei în lupta pentru promovare. La Stadionul “Farul” se vor întâlni patronul Giani Nedelcu, managerul general Vicenţiu Iorgulescu, preşedintele executiv Sevastian Iovănescu şi antrenorul Ştefan Stoica. „Vom discuta atât despre situaţia de la stadion, cât şi despre campania de transferuri. Totodată, Ştefan Stoica va analiza situaţia lotului şi vom pune la punct programul, pentru că în săptămâna 11-18 ianuarie va trebui să efectuăm şi vizita medicală”, a explicat Iovănescu. “Am pus la punct cantonamentele, am stabilit câteva jocuri amicale în stagiul de pregătire din Turcia, dar încercăm să mai găsim o echipă importantă cu care să mai jucăm. Am trimis mai multe telegrame şi aşteptăm răspunsuri. În privinţa transferurilor, am discutat deja cu unii jucători, însă aşteptăm să ne spună şi Ştefan Stoica ce posturi trebuie acoperite”, a adăugat Iorgulescu. După revenirea din Turcia, constănţenii ar putea disputa un joc amical cu formaţia Cerno More Varna, locul 9 în prima ligă din Bulgaria. „Am primit o ofertă din partea bulgarilor de la Cerno More pentru a disputa o partidă de verificare pe 15 februarie. Ţinând cont că primul meci din retur îl vom susţine pe teren propriu, probabil că le vom propune bulgarilor să vină la Constanţa”, a spus Iovănescu.

OBIECTIVUL LUI SARDESCU. Titular între buturi în partea a doua a turului de campionat, Radu Sardescu are un obiectiv clar pentru anul 2010, promovarea cu Farul în Liga I. „Lupta pentru promovare va fi extrem de strânsă. Cred că pentru primele două locuri se vor lupta patru echipe: noi, Sportul Studenţesc, Petrolul Ploieşti şi Victoria Brăneşti. Se va merge cap la cap, pînă în ultima etapă şi sper ca, atunci când se va trage linie, să sărbătorim revenirea în prima ligă. Prima jumătate a returului va fi importantă pentru că vom juca împotriva principalelor contracandidate, dar constanţa în rezultate va fi decisivă în lupta pentru promovare. Personal, în cele nouă meciuri pe care le-am jucat în tur am primit doar doar goluri şi sper să păstrez aceeaşi linie”, a adăugat portarul constănţean.