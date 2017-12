Un nou început pentru tricolori

După ce au ratat prezenţa la Mondialul african, tricolorii încep o noua campanie de calificare cu gândul revenirii în elita fotbalului de pe “bătrânul” continent. Naţionala României debutează în această seară, de la ora 21.00, în preliminariile Campionatului European din 2012, întâlnind reprezentativa Albaniei, pe stadionul “Ceahlăul” din Piatra Neamţ, în primul meci din Grupa D. Forţat de accidentări, dar şi de suspendări, selecţionerul Răzvan Lucescu va alinia o formulă de start cu multe nume noi, existând şanse mari ca Torje, Deac şi Florescu să prindă un loc de titular. „Atmosfera este excelentă şi jucătorii sunt foarte motivaţi, i-am văzut implicaţi la antrenamente. Ştim că va fi o atmosferă extraordinară în tribune şi suporterii vor veni în număr mare să ne susţină, iar noi vom face totul pentru a obţine această primă victorie”, a spus Răzvan Lucescu. „Eu am mai jucat împotriva Albaniei şi ştiu ce jucători au, cât de ambiţioşi sunt. Dacă lumea consideră că Albania este un adversar uşor, se înşală amarnic. Este o echipă greu de învins, mai ales că are jucători care evoluează în campionate destul de puternice din Europa”, a adăugat veteranul Cosmin Contra, care a revenit la naţională după un an de pauză. De partea cealaltă, albanezii speră să producă o surpriză şi să obţină măcar un punct la Piatra Neamţ. „În România ţintim un rezultat pozitiv, ne-ar prinde bine şi o remiză. Vrem să dăm totul cu România, pentru că este un meci de calificare. Mă gândesc să jucăm şi ofensiv, pentru a scoate un rezultat bun, dar în acelaşi timp să ne protejăm pentru a nu fi surprinşi”, a spus antrenorul Albaniei, Josip Kuze.

Formaţiile probabile - România (antrenor Răzvan Lucescu): Lobonţ - Contra, Tamaş, Rădoi, Raţ - Torje, G. Mureşan, Florescu, Deac - D. Niculae, Marica; Albania (antrenor Josip Kuze): Beqaj - Dallku, Cana, Vangjeli, Curri - Bulku, Lila, Muzaka, Agolli - Bogdani, Salihi. Arbitri: Robert Schorgenhofer (Austria) - Alain Hoxha şi Mario Strudl (Austria). Tot azi, în Grupa D, vor avea loc meciurile: Luxemburg - Bosnia (ora 21.15) şi Franţa - Belarus (ora 22.00).