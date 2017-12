Un nou magazin Selgros în Constanţa

09:47:30 / 27 Noiembrie 2014

catalin

chiar am ramas cu un gust amar in ceea ce priveste selgros agigea, de cand au plecat nemti de la conducere si au ramas numai romani in managmentul firmei. acestia incet incet distrug firma angajand ''PILE'', PRIETENI SI MEMBRII DIN FAMILIE si mai putin oameni cu experienta. Nu este normal ca intr-o companie seful sau directorul sa faca discriminari la adresa unor angajati si sa caute motive prin a alunga angajatii trimitind mesaje compromitatoare acasa familiei...motivul fiind alungarea din firma si introducerea pe un post de sef pe cineva care nu are experienta si fiind prieten de pahar..RUSINE SA VA FIE