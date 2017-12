Un nou meci de şase puncte pentru Săgeata

După ce luni a suferit primul eşec din acest an, 0-1 cu FC Vaslui, Săgeata Năvodari joacă astăzi, de la ora 18.30 (în direct la Digi Sport 1), un meci extrem de important în lupta pentru menţinerea în prima ligă. Săgeata va întâlni, pe stadionul din Chiajna, o altă echipă aflată în subsolul clasamentului, FC Viitorul, în etapa a 23-a a Ligii 1 la fotbal. În plus, partida va avea o însemnătate aparte pentru antrenorul principal al grupării de pe litoral, Cătălin Anghel, care timp de trei sezoane a stat pe banca adversarilor, despărţindu-se de echipa patronată de Gică Hagi în turul acestui campionat.

„Nu este cel mai special meci al sezonului. Este cel mai important, pentru că este primul şi avem mare nevoie de puncte. Jucăm împotriva unei echipe din partea a doua clasamentului, astfel că va fi o partidă de şase puncte. Am petrecut la Viitorul o perioadă importantă a carierei mele, în care am învăţat multe, şi am amintiri frumoase, dar mă interesează în primul rând echipa noastră. Sigur, mi-aş dori ca, la finalul sezonului, ambele formaţii să rămână în prima ligă, dar important este să ne atingem noi obiectivul. Nu este un avantaj faptul că am antrenat pe Viitorul, pentru că şi ei ne cunosc destul de bine. Nu cred că este un meci decisiv, pentru că mai sunt multe etape, dar vrem să adunăm puncte şi să urcăm în clasament. Cu cât vom reuşi mai rapid acest lucru, cu atât mai bine. Indiferent de starea terenului şi de condiţiile meteorologice, trebuie să ne adaptăm şi să luăm cele trei puncte”, a spus antrenorul Cătălin Anghel. „Este un joc pe care trebuie să-l abordăm cu mult tupeu. Îi ştim foarte bine pe adversari, i-am studiat în aceste zile, iar Mister a antrenat acolo. Cu o parte dintre jucători mă cunosc de la lotul naţional de tineret şi chiar am vorbit despre meci la ultima convocare. Vor fi orgolii mari şi ne dorim să câştigăm. Cred că va fi o partidă deschisă, pentru că ambele echipe vor ataca, dar experienţa noastră poate face diferenţa”, a adăugat fundaşul dreapta Andrei Peteleu. Singura absenţă din lotul năvodărenilor este mijlocaşul Silviu Pană, suspendat după cartonaşul roşu încasat la Timişoara.

Echipa probabilă de start a celor de la Săgeata: Panagopoulos - Peteleu, Borja, L. Munteanu, Lopez - Muzac, Johnson - Fl. Achim, Vezan, Deletic - Guerra.